Con 40 recaladas anunciadas, la temporada forma parte de la agenda turística de Chubut y genera oportunidades para los prestadores de excursiones, el comercio y los servicios portuarios.

El Gobierno del Chubut, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, informó que este viernes tomó amarras el crucero de la compañía alemana Aidasol sobre el Muelle Comandante Luis Piedra Buena. El buque de 253 metros de eslora, procedente de la ciudad de Buenos Aires cuenta con 2.057 pasajeros, en su mayoría de nacionalidad alemana y 631 tripulantes.

La escala del AIDAsol es la segunda de la temporada de cruceros 2026/2027 en Chubut y la primera de un buque de gran porte. La actividad comenzó el 3 de noviembre con el arribo del MV Hondius, un crucero de expedición polar que embarcó en Puerto Madryn a 164 pasajeros antes de continuar su itinerario hacia el sur.

En el marco de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut coordina con la Municipalidad de Puerto Madryn la recepción de cruceros durante la temporada 2026/2027.

La Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) y la Policía del Chubut participaron de una reunión con las áreas municipales de Turismo, Tránsito, Transporte e Inspecciones Generales para organizar la circulación vehicular en el acceso al Muelle Comandante Luis Piedra Buena y coordinar la atención de los pasajeros a pie de muelle. En la recepción de los visitantes también cumplen un rol las agencias de turismo habilitadas y los servicios de la Terminal de Cruceros.

El AIDAsol tiene previsto permanecer en Puerto Madryn hasta las 18 horas de este viernes, cuando zarpará rumbo a Ushuaia. Durante la escala del AIDAsol, los pasajeros tendrán la posibilidad de recorrer la zona y conocer parte de la oferta turística de la provincia.

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