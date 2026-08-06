Chubut recibe el vuelo inaugural entre Córdoba y Esquel y fortalece la promoción turística de la cordillera

La nueva conexión aérea comenzó a operar este jueves y marca un paso estratégico para consolidar la conectividad de la provincia. Como parte de la acción promocional, la Agencia Chubut Turismo organizó un Fam Tour con operadores y agencias de viajes de Córdoba que recorrerán los principales atractivos de la región.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, recibió este jueves el vuelo inaugural que une de manera directa las ciudades de Córdoba y Esquel, una conexión estratégica que fortalece la conectividad aérea de la provincia y amplía las oportunidades para el desarrollo turístico de la región cordillerana.

La nueva ruta, operada por Aerolíneas Argentinas, contará con dos frecuencias semanales: los vuelos arribarán a Esquel los días jueves y partirán hacia Córdoba los lunes, permitiendo potenciar el movimiento turístico y facilitar el acceso de visitantes desde uno de los principales mercados emisivos del país. La incorporación de esta conexión fue anunciada meses atrás en el marco de un trabajo conjunto entre el Gobierno del Chubut, el Gobierno de Córdoba y Aerolíneas Argentinas para fortalecer la conectividad federal.

En el marco de la puesta en marcha de la nueva conexión aérea directa entre Chubut y Córdoba, el Gobierno provincial llevó adelante durante el mes de junio una presentación de la Temporada de Invierno en la capital cordobesa. Además, se desarrollaron workshops, capacitaciones y rondas de trabajo con agencias de viajes y operadores turísticos, con el objetivo de fortalecer la comercialización del destino, consolidar la presencia de la provincia en uno de sus principales mercados emisivos e impulsar la conectividad directa por segundo año consecutivo.

Al respecto, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, destacó: «La conectividad es una herramienta fundamental, pero debe ir acompañada de una estrategia de comercialización sostenida. Desde el Gobierno Provincial trabajamos de manera articulada con municipios, el sector privado y los distintos actores de la cadena turística para generar nuevas oportunidades, fortalecer la presencia de Chubut en mercados estratégicos y convertir esa demanda en más visitantes para la provincia en temporadas destacadas».

Fam Tour en la región cordillerana

En el marco de este primer vuelo, la Agencia Chubut Turismo organizó un Fam Tour con representantes de las principales agencias de viajes y operadores mayoristas de la provincia de Córdoba, quienes permanecerán durante todo el fin de semana recorriendo los principales atractivos turísticos de la cordillera chubutense.

La propuesta contempla visitas a los destinos y experiencias más representativas de la región, con el objetivo de que los operadores conozcan de primera mano la oferta turística de Chubut y puedan incorporarla a sus productos comerciales, promoviendo así la llegada de más visitantes durante todo el año.

Esta acción forma parte de la estrategia de promoción que impulsa el Gobierno del Chubut para acompañar la nueva conectividad aérea con acciones comerciales concretas, fortaleciendo el vínculo con el sector privado y posicionando a la provincia en mercados prioritarios.

Durante cinco jornadas, las agencias y mayoristas recorrerán los destinos de Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo y Cholila, visitando atractivos emblemáticos como el Parque Nacional Los Alerces, el Bosque de Alerces Milenarios, La Trochita, La Hoya, la Cascada Nant y Fall, el Molino Nant Fach, las Viñas del Nant y Fall, la Pasarela del Río Arrayanes, la Cascada Irigoyen, Villa Futalaufquen, el Museo Leleque, el Laberinto Patagonia, la Bodega Ayestaran Allard, el Parque Nacional Lago Puelo, el Museo Bar La Legal de Cholila, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y Pueblo Carao, además de disfrutar de la gastronomía regional, el tradicional té galés y diversas experiencias vinculadas a la naturaleza, la cultura y el turismo de nieve.

La puesta en marcha de esta conexión representa un nuevo paso en la política provincial de fortalecimiento de la conectividad aérea, herramienta clave para impulsar el turismo, dinamizar las economías regionales y seguir consolidando a Chubut como uno de los principales destinos de la Patagonia.

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