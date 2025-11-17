Chubut realizó plenario operativo para repasar acciones de prevención de incendios forestales

El encuentro congregó a jefes de la sección Operaciones, brigadas, cuadrillas, técnicos y personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la zona norte, que abarca la Comarca Andina.

Siguiendo con las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres centradas en prevención de incendios forestales, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, llevó adelante en El Maitén el séptimo Plenario Operativo – Técnico que reunió a personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

En esta ocasión, el encuentro que tuvo lugar en el Salón CIC de la mencionada localidad cordillerana congregó a jefes de la sección Operaciones, brigadas, cuadrillas, técnicos y personal del SPMF de la zona norte, que abarca la Comarca Andina.

La actividad se inició con las palabras de bienvenida a cargo de las autoridades de la cartera de Bosques que conduce Abel Nievas, seguido por la presentación del licenciado Ezequiel Marcuzzi (SNMF) quien abordó las “Condiciones Meteorológicas para la Temporada 2025-2026”.

Luego, el responsable del área Prevención de la Secretaría de Bosques del Chubut, ingeniero Silvio Antequera, compartió un resumen del Plan Invernal ejecutado tiempo atrás, el cual contempló múltiples acciones preventivas en diferentes puntos de la región cordillerana.

Asimismo, desde la Subcentral Golondrinas y bases de la zona norte informaron sobre las campañas vinculadas con la prevención de incendios forestales implementadas en establecimientos educativos, destacando el compromiso y la predisposición de las escuelas.

El orden del día del Plenario Operativo – Técnico incluyó además información sobre el relevamiento en la Ruta N° 71 de Trevelin, estrategias de comunicación en puestos, recursos para el ataque inicial ampliado de los siniestros ígneos y proyecciones de cara a la próxima temporada.