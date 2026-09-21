Chubut realiza su primer encuentro sobre economía del carbono

“Carbono Chubut reunirá este jueves 24 de septiembre en Rawson al sector público, la producción, la ciencia y la sociedad civil para debatir cómo a través de la valorización de los servicios ecosistémicos se puede lograr mayor resiliencia para enfrentar el cambio climático, al mismo tiempo que mayor competitividad generadora de empleo. La jornada es abierta y también podrá seguirse de manera virtual.

La Provincia del Chubut realizará este jueves 24 de septiembre “Carbono Chubut: Valorizando los Servicios Ecosistémicos de la Patagonia”, el primer encuentro provincial dedicado íntegramente a la economía del carbono y la acción climática.

Es una jornada impulsada en conjunto por el Gobierno del Chubut y la Honorable Legislatura de la Provincia, que tendrá lugar en el Auditorio “Dr. Atilio Viglione”, de la casa de las leyes en Rawson, extendiéndose entre las 8:30 a las 18:30 horas.

Ocho paneles

A lo largo de ocho paneles, referentes y expertos de la ciencia, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, la producción y el sector público, recorrerán los principales ejes ambientales y productivos de la provincia: el bosque andino y la restauración de las áreas afectadas por los incendios; la ganadería ovina y el manejo sustentable de la estepa y los pastizales; el mar y el carbono azul; las energías renovables, el hidrógeno verde y los biocombustibles avanzados; la medición y gestión de las emisiones; y el financiamiento y los mercados que impulsan el desarrollo sostenible.

La apertura estará a cargo del vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, y el cierre será encabezado por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres.

El objetivo del encuentro es sentar las bases de una agenda de trabajo compartida, que fortalezca el diálogo entre el Estado y el sector productivo y reconozca el valor económico de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas patagónicos.

El evento se enmarca en el Plan de Respuesta de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la provincia y en el trabajo de la Mesa de Articulación por el Cambio Climático de la Legislatura.

Plantación de árboles

El evento fue concebido, además, como un encuentro de impacto ambiental positivo: junto a las organizaciones ReforestArg y Sustentabilidad Sin Fronteras se plantarán árboles nativos en bosques chubutenses afectados por incendios, una acción que compensará la huella del evento, al mismo tiempo que recupera biodiversidad y genera empleo local.

La participación en “Carbono Chubut: Valorizando los Servicios Ecosistémicos de la Patagonia” es de carácter libre y gratuita, de manera presencial y también virtual.

Para más información y seguimiento de la transmisión, ingresar a la web: www.carbonochubut.ar o bien al Instagram: @carbonochubut así como al Canal de youtube de la Legislatura de la Provincia del Chubut.

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