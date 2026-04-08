Chubut puso en marcha un programa para que vecinos de barrios de la provincia puedan escriturar sus viviendas

Por medio del Instituto Provincial de la Vivienda, comenzó el Programa de Regularización de Consorcios y Escrituras. Vecinos de Puerto Madryn ya firmaron la documentación que los acredita como propietarios de sus casas.



El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), puso en marcha un programa intensivo de regularización dominial para entregar escrituras en diversos barrios de la provincia, comenzando por el barrio Ruca Hue (630 Viviendas) en Puerto Madryn.



Esta iniciativa busca normalizar títulos, consolidar consorcios y regularizar la situación de familias que esperan hace décadas.



El acto de firma de las primeras escrituras se realizó este martes por la mañana en el Núcleo Integral de Desarrollo de Oportunidades (NIDO), en el barrio Ruca Hue de la ciudad del Golfo Nuevo, y de la actividad participaron el presidente del IPV, Guillermo Espada James; el escribano del organismo provincial, Ignacio Lleral; el presidente del barrio Luis Calfuman; además de vecinos y autoridades de la Delegación del Instituto en Puerto Madryn.



Al respecto Espada James destacó que “se inició un proceso de regularización dominial debido a que los adjudicatarios necesitan su título de propiedad y este es un proceso que vamos cumpliendo con la firma de las primeras escrituras”.



El valor de la casa propia



Asimismo el funcionario provincial dijo que “este es un modelo que a pedido del gobernador Ignacio Torres vamos a repetir en conjuntos habitacionales similares a las 630 Viviendas en toda la provincia, como Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, para así normalizar todas las escrituras de todos los barrios”.



Agregó que “con la firma de sus escrituras, los vecinos pasan a ser los verdaderos titulares de las viviendas”, remarcando que “esta iniciativa busca normalizar títulos, consolidar consorcios y regularizar la situación de familias que esperan hace décadas”.



Para finalizar sostuvo que “ahora en el Instituto Provincial de la Vivienda hay un Registro Notarial, y tenemos una Escribanía donde se van a poder realizar todas las escrituras”.

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