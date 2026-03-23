Chubut puso en marcha el Plan Calor 2026 con una inversión inicial de más de 600 millones de pesos

Los fondos ya fueron distribuidos a municipios y comunas rurales para acompañar a las familias más vulnerables durante la época invernal. El programa prevé un refuerzo de partidas para los meses más fríos.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut, puso en marcha el Plan Calor 2026, una de las políticas públicas esenciales para acompañar a las familias más vulnerables durante la temporada invernal en todo el territorio provincial.

En esta primera etapa, el Gobierno Provincial ya distribuyó más de 600 millones de pesos a municipios y comunas rurales, destinados a garantizar el acceso a recursos esenciales para la calefacción de los hogares. Como cada año, el programa prevé un refuerzo posterior de partidas para dar respuesta a la demanda en los meses de mayor intensidad climática.

En el marco de una decisión estratégica del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, el programa pone un fuerte énfasis en avanzar en soluciones estructurales que permitan mejorar de manera definitiva las condiciones de vida de las familias chubutenses.

En ese sentido, se trabaja de manera prioritaria en la ejecución de conexiones de gas intradomiciliarias en aquellos sectores que cuentan con factibilidad de servicio, a partir de las inversiones que viene realizando el Gobierno Provincial en ampliación de redes. Esta línea de acción representa un cambio de paradigma, pasando de respuestas coyunturales a soluciones de fondo que garantizan acceso sostenido a la energía.

Asimismo, el Plan Calor continúa fortaleciendo la provisión de insumos para calefacción, incorporando además alternativas energéticas más eficientes, mejoras habitacionales y el acompañamiento a municipios y comunas rurales para el aprovechamiento de recursos locales, incluyendo el acondicionamiento de material forestal y la provisión de herramientas y equipamiento.

Acompañamiento en todo el territorio

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “el Plan Calor es una política pública que nos permite estar cerca de cada familia chubutense en el momento en que más lo necesita. Esta inversión inicial de más de 600 millones de pesos refleja una decisión clara de nuestro gobernador de priorizar el acompañamiento en todo el territorio”.

“Pero además estamos dando un paso fundamental: avanzar en las conexiones de gas domiciliarias como una solución estructural. Esto cambia la vida de las familias, porque deja de ser una respuesta momentánea para convertirse en un acceso permanente a un servicio esencial”, agregó.

El Plan Calor se consolida así como una herramienta clave de la política social provincial, combinando asistencia inmediata con decisiones estratégicas que apuntan a mejorar de manera sostenida la calidad de vida de las familias chubutenses.



