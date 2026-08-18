Chubut promocionó la conexión aérea Córdoba–Esquel con un Fam Tour para operadores turísticos

La iniciativa permitió que representantes de agencias y operadores de Córdoba conocieran en territorio la amplia oferta turística del Corredor de los Andes, fortaleciendo la comercialización de la ruta aérea directa entre ambas provincias.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, llevó adelante un Fam Tour destinado a agencias de viajes y operadores turísticos de Córdoba, con el objetivo de promocionar y fortalecer la comercialización de la conexión aérea directa entre la capital cordobesa y Esquel por segundo año consecutivo.

La acción se desarrolló del 6 al 10 de agosto y permitió que representantes de 11 empresas recorrieran distintos atractivos turísticos de Esquel, Trevelin, Cholila, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo.

La propuesta buscó que los operadores pudieran conocer de primera mano las experiencias que ofrece el destino y contar con herramientas concretas para incorporarlas a sus propuestas comerciales, aprovechando la conectividad aérea que vincula de manera directa a Córdoba con Esquel con Aerolíneas Argentinas hasta el 31 de octubre.

Una experiencia para conocer y comercializar Chubut

La conexión aérea Córdoba-Esquel arriba a Chubut los días jueves y regresa a la capital cordobesa los lunes, una frecuencia que permite planificar estadías de cuatro jornadas y aprovechar al máximo la oferta turística de la región. Además, la conexión se mantendrá vigente hasta fines de octubre, acompañando el desarrollo de la temporada turística de nieve y tulipanes principalmente, ampliando las posibilidades de llegada de visitantes desde uno de los principales mercados emisores del país.

Las empresas cordobesas que participaron del Fam fueron Tucano Tours, Onnis Turismo, Viajes TDH, Astros Mayorista, Destefanis, América Latina Travel, Piamonte, 360 Tour Operator, Ola Mayorista, Toselli y Máximo Destino. Además, contaron con el acompañamiento de representantes de la Delegación Cordillera del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, y fue articulada con los destinos de Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo y Cholila, junto al acompañamiento de Meraki Sur en los traslados terrestres y la coordinación del recorrido.

Itinerario en el Corredor de Los Andes

El itinerario comenzó en Trevelin, con una visita a las Cascadas Nant y Fall, el Molino Nant Fach y Viñas del Nant y Fall, combinando naturaleza, patrimonio de la cultura galesa y producción vitivinícola. También se desarrollaron actividades en el Parque Nacional Los Alerces, incluyendo una navegación hacia el Bosque de Alerces Milenarios, además de visitas a Villa Futalaufquen y la Cascada Irigoyen.

La agenda continuó con una experiencia a bordo de La Trochita, el Viejo Expreso Patagónico, con recorrido hasta Nahuelpan, y actividades de nieve en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, uno de los principales productos turísticos de invierno de la ciudad de Esquel.

El Fam Tour también permitió mostrar la diversidad de propuestas de la Comarca Andina, con visitas a Estancia Leleque y su museo, Laberinto Patagonia, Bodega Ayestaran Allard, Lago Puelo y Cholila, además de diferentes experiencias gastronómicas y culturales.

Como cierre, se realizó un recorrido por las Panorámicas de Esquel, que incluyó la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y Pueblo Carao, permitiendo conocer también el desarrollo de nuevos productos e inversiones vinculadas al turismo en la ciudad.

Conectividad y comercialización

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas destacaron la importancia de este tipo de acciones para acompañar la nueva conectividad aérea con herramientas de promoción y comercialización, generando vínculos directos entre los destinos chubutenses y el sector turístico de Córdoba.

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