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Chubut promociona su potencial enoturístico en la Expo Internacional de Bebidas by ASA 2026


 
La Provincia participará del encuentro que se realizará este sábado 31 de octubre en Mendoza, con una cata de vinos y destilados chubutenses, y la presencia de productores que representan la diversidad y calidad de la producción local.
 
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participará de la Expo Internacional de Bebidas y la tercera edición de Argentina Spirits Awards (ASA 2026), que tendrá lugar este sábado 31 de octubre en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, Mendoza.
 
La participación provincial estará a cargo de representantes de ambos organismos y contará con la presencia de bodegas y destilerías chubutenses, en una propuesta destinada a difundir la calidad de sus productos, fortalecer vínculos con referentes del sector y posicionar a Chubut como un destino con identidad propia en materia de enoturismo.
 
En ese marco, a las 21 horas de este sábado se realizará una cata de vinos y destilados a cargo de D&S Destilería, Refugio del VIRCh y Huella Austral, que permitirá acercar al público las características y particularidades de la producción provincial.
 
A lo largo de la jornada, también participarán los emprendimientos Ayesataran Allard, Baruk, Ribera del Chubut, Casa Redonda y Bardas al Sur, que forman parte del desarrollo vitivinícola y de bebidas de la provincia y contribuyen a diversificar la oferta productiva y turística de Chubut.
 
Vinos y Sabores del Chubut: producción, identidad y turismo
 
La presencia en ASA 2026 se enmarca en las acciones de promoción del programa Vinos y Sabores del Chubut, una propuesta que invita a descubrir la gastronomía y la producción local a través de experiencias vinculadas con los paisajes, la cultura y las tradiciones del territorio provincial.
 
Chubut cuenta con un destacado potencial enoturístico, con viñedos y bodegas distribuidos entre la costa, la meseta y la cordillera. Sus condiciones climáticas particulares y la producción en zonas australes aportan características distintivas a sus vinos, mientras que el crecimiento de los emprendimientos y las experiencias de visita amplía las posibilidades de integrar la producción regional a los circuitos turísticos.
 
A través de esta participación, el Gobierno Provincial continúa impulsando la promoción de los productores chubutenses en espacios de alcance nacional e internacional, fortaleciendo la articulación entre turismo, gastronomía y producción, y generando nuevas oportunidades para comercializar, visibilizar la identidad y los sabores de Chubut.

 
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