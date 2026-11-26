El Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, dependiente del Gobierno del Chubut, continúa posicionándose en el mercado turístico con presencia en importantes eventos de trascendencia regional e internacional.

Como parte de un plan estratégico de promoción impulsado por el Ejecutivo Provincial, el emblemático tren cordillerano participó junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de dos relevantes ferias del sector: la “Expo Turismo” en Comodoro Rivadavia y “Festuris” en la ciudad de Gramado, Brasil.

En estos eventos, que congregaron a miles de personas, el Viejo Expreso Patagónico difundió su centenaria historia, el servicio turístico en las estaciones de Esquel y El Maitén y otras propuestas como el recorrido por los talleres mecánicos y el Museo Ferroviario.

Mercados estratégicos

En el predio ferial de Comodoro Rivadavia, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo coordinaron un stand institucional que permitió promocionar diversos atractivos, siendo uno de ellos el tren que administra la cartera productiva chubutense.

Por otro lado, en la Feria de Gramado, La Trochita” fue parte activa de la cartera de productos que representó a la Provincia del Chubut, integrando el stand de Trenes Turísticos Argentinos junto al Tren a las Nubes de Salta, Tren Solar de Jujuy, Tren Patagónico de Río Negro, Tren del Fin del Mundo de Ushuaia, Tren Ecológico de la Selva de Misiones y otros.

Esta participación se enmarca en las políticas públicas que impulsa la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres para consolidar la presencia de Chubut en mercados internacionales estratégicos, generar nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la llegada de visitantes extranjeros a la provincia.



