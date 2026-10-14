Chubut presentó un nuevo sistema 100% digital para trámites de transporte de cargas y pasajeros

La herramienta fue desarrollada a medida por equipos técnicos de la Provincia. Representantes de empresas de transporte, cámaras del sector e inspectores participaron de una jornada de presentación y capacitación sobre su funcionamiento.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, presentó un nuevo sistema de gestión de trámites 100% digital para el transporte de cargas y pasajeros, en el marco del proceso de modernización y simplificación administrativa que impulsa la Provincia.

La jornada estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y la subsecretaria de Autotransporte Terrestre, Jennifer Contardi, quienes recibieron a representantes de empresas de transporte, cámaras del sector e inspectores convocados para conocer el funcionamiento de la nueva herramienta.

La presentación técnica y capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Coordinación Tecnológica, cuyo equipo desarrolló la solución, utilizando recursos humanos propios del Estado provincial y atendiendo a las necesidades específicas del área de Autotransporte.

Trámites más ágiles

La incorporación de esta herramienta permitirá avanzar hacia una gestión más ágil y accesible, al posibilitar la realización de trámites de manera digital, reducir la necesidad de traslados y gestiones presenciales y disminuir el uso de documentación en papel.

Además, la digitalización de los procedimientos busca optimizar los tiempos administrativos, facilitar la presentación de documentación y mejorar la organización de las gestiones vinculadas al transporte de cargas y pasajeros.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado provincial, con el objetivo de simplificar los procedimientos y brindar mejores herramientas tanto al sector del transporte como a las áreas responsables de su administración y control.