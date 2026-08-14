Chubut presentó el Protocolo de Actuación ante la Señal Internacional de Auxilio

Los Ministerios de Desarrollo Humano y de Seguridad y Justicia elaboraron conjuntamente el documento que establece pautas concretas para actuar. La próxima etapa estará centrada en la capacitación de los organismos alcanzados y la difusión de la herramienta.

El Gobierno del Chubut presentó este viernes el Protocolo de Actuación ante la detección de la Señal Internacional de Auxilio, elaborado de manera conjunta por los equipos técnicos de los Ministerios de Desarrollo Humano y de Seguridad y Justicia, en el marco de la normativa provincial que incorporó esta herramienta de protección.

La presentación estuvo encabezada por los titulares de ambos organismos, Florencia Papaiani y Héctor Iturrioz, respectivamente, y contó además con la presencia del diputado provincial, Sixto Bermejo, autor de la ley que incorporó en la provincia la Señal Internacional de Auxilio, dando inicio a una nueva etapa orientada a la capacitación y preparación de los organismos que deberán intervenir frente a su detección.

El documento establece un procedimiento común para la corroboración, intervención y articulación institucional ante situaciones en las que una persona utilice la Señal Internacional de Auxilio, un gesto manual reconocido internacionalmente que permite solicitar ayuda de manera discreta cuando hacerlo de forma abierta podría implicar un riesgo.

Confidencialidad y protección

Uno de los aspectos centrales del protocolo es la preservación de la confidencialidad desde el primer momento de la intervención, partiendo de la premisa de que dar a conocer el pedido de auxilio a quienes se encuentran en el entorno inmediato de la persona podría comprometer su seguridad.

Asimismo, establece mecanismos para verificar la realización voluntaria de la señal mediante un contacto breve, discreto y reservado, y posteriormente determinar si existe una necesidad de protección inmediata, asistencia médica, psicológica o social, una posible situación de violencia, amenazas, privación de la libertad, trata de personas u otras circunstancias que requieran intervención.

Próxima etapa

“Quiero destacar especialmente el enorme trabajo que realizaron los equipos técnicos de ambos Ministerios. Este protocolo es el resultado de un trabajo conjunto, responsable y comprometido, que buscó establecer no solamente qué debemos hacer cuando detectamos una señal de auxilio, sino cómo debemos hacerlo para proteger a esa persona y evitar ponerla en una situación de mayor riesgo”, destacó la ministra Papaiani.

La funcionaria remarcó además que la presentación del documento constituye el inicio de una nueva instancia: “Ahora tenemos un enorme desafío por delante, que es capacitar, difundir y lograr que esta herramienta sea conocida y correctamente aplicada. No alcanza con reconocer la señal: necesitamos que quienes tenemos responsabilidades institucionales sepamos cómo actuar frente a ella”.

Seguridad

El protocolo contempla además procedimientos específicos para las Fuerzas Policiales y de Seguridad, pautas para la intervención cuando se encuentren involucrados niños o adolescentes, mecanismos de articulación con otros organismos y criterios para garantizar la continuidad de las medidas de protección.

También incorpora una guía orientativa para la derivación y articulación interinstitucional, procurando respuestas coordinadas que eviten demoras, revictimización o situaciones de desprotección y contemplando la intervención de organismos de seguridad, salud, protección de derechos, políticas de género, asistencia a víctimas y desarrollo humano, según las características de cada situación.

Actuación estatal

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó la importancia de traducir la herramienta en un mecanismo concreto de respuesta: “Estamos convirtiendo una herramienta de pedido de ayuda en un procedimiento concreto de actuación del Estado. A partir de este protocolo, quienes detecten la señal van a contar con pautas claras sobre cómo intervenir, cómo resguardar a la persona y cómo activar los mecanismos necesarios para brindarle protección. Estamos muy conformes con el trabajo conjunto que llevaron adelante los equipos de ambos Ministerios y con el resultado alcanzado”.

Amplia participación virtual

La presentación contó además con la participación virtual de más de 60 personas de distintos puntos de la provincia, entre ellas representantes de Comisarías de la Mujer, Policía Comunitaria y comunas rurales, quienes formarán parte de las próximas instancias de capacitación y difusión previstas para garantizar la correcta implementación del protocolo en todo el territorio provincial.

A partir de la presentación del documento, los Ministerios de Desarrollo Humano y de Seguridad y Justicia avanzarán en una instancia de capacitación destinada a fortalecer el conocimiento de la Señal Internacional de Auxilio y, fundamentalmente, brindar herramientas claras para una intervención adecuada, segura y articulada ante su detección.



