Chubut presentó el Manual de Uso Seguro y el Vademécum Provincial de Medicamentos Esenciales

El acto fue encabezado por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky. Se trata de dos herramientas sanitarias estratégicas de calidad y seguridad del paciente que optimizan la toma de decisiones clínicas y de gestión.

El Gobierno del Chubut, a través del Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y de la Secretaría de Salud, presentó el Vademécum Provincial de Medicamentos Esenciales y el Manual de Uso Seguro de Medicamentos.

La ceremonia, realizada en la Legislatura Provincial, fue presidida por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky; acompañado por la coordinadora del Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Irene McCarthy; y la directora provincial de Regulación de Políticas Sanitarias y de Calidad y Seguridad del Paciente, Laura Pizzi.

Además, las exposiciones técnicas estuvieron a cargo de los referentes de la Subcomisión del Vademécum, el farmacéutico Javier Fuentes Ríos; y de la Subcomisión de Manual de Uso Seguro, el farmacéutico, Martín Robatto.

El acto se efectuó en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemora todos los 17 de septiembre, ocasión en la que se presentaron estas dos herramientas sanitarias estratégicas de calidad y seguridad del paciente del sistema de salud provincial, para la toma de decisiones clínicas y de gestión.

Dichos recursos están destinados al paciente, las personas y la comunidad en general, autores principales de estas estrategias sanitarias.

Eficiencia y seguridad

Al respecto, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, indicó que “este trabajo se empezó hace tres años con una mirada centrada en el paciente, a través de la calidad en el sistema sanitario público”.

“Es un marco normativo que nos posiciona en otro lugar, y nos marca el camino hacia donde tenemos que ir”, agregó.

De esa forma, sostuvo sobre el vademécum y el manual de medicamentos que “son dos herramientas que representan un hito, y que costó mucho trabajo desde el área de Farmacia, porque ordena todo el sistema, nos brinda eficiencia, efectividad y seguridad”.

Por último, Wisky destacó que “lo que se logró es parte del trabajo interdisciplinario que impulsamos desde la Secretaría de Salud para optimizar la calidad de atención en todo el sistema”, y valoró que “Chubut es la primera provincia del país en adherir a la Ley Nacional de Calidad y Seguridad Sanitaria, la ‘Ley Nicolás’, lo que evidencia el abordaje que le estamos dando a esta temática tan importante para el sistema sanitario en su conjunto”, concluyó.

Vademécum y Manual

El Vademécum Provincial de Medicamentos Esenciales constituye un instrumento de equidad y ordenamiento de recursos, garantiza que cualquier ciudadano chubutense -ya sea atendido en el hospital de mayor complejidad o en el puesto sanitario más alejado- acceda a terapias basadas en la mejor evidencia científica, seguras y efectivas, y optimiza los recursos del Estado provincial y materializa el derecho a la salud en hechos concretos.

En cuanto al manual de Uso Seguro de Medicamentos, es una guía y hoja de ruta no punitiva para los equipos asistenciales, orientada a la estandarización de procesos frente a riesgos como la urgencia, el estrés o la fatiga, y también establece pautas para minimizar los riesgos inherentes a la farmacoterapia, previniendo daños y fortaleciendo la seguridad tanto del paciente como del profesional de la salud.

Ambos documentos son fruto del trabajo interdisciplinario y de consenso del Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (integrado a la RedARETS, red pública y federal con más de 30 nodos en el país), y de la Secretaría de Salud del Chubut.

Red Provincial de Calidad

Por otra parte, es importante destacar que Chubut es la única provincia del país que adhirió formalmente a la Ley Nacional de Calidad y Seguridad Sanitaria, conocida como «Ley Nicolás», y en ese contexto, desde el año 2024 la Secretaría de Salud provincial ejecuta un plan sistémico de Calidad y Seguridad del Paciente, a través de la Red Provincial de Calidad.

En esa línea, diez hospitales cuentan con Comités de Calidad y Seguridad activos, y siete de ellos han sido reconocidos formalmente por la Dirección Nacional de Calidad como Instituciones Comprometidas con la Calidad.



