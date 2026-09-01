Chubut presentó el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina

La producción audiovisual, impulsada por el Ministerio de Educación, reúne a estudiantes de distintos niveles y fortalece el trabajo articulado entre instituciones educativas y la comunidad sorda, para promover una educación cada vez más inclusiva y accesible.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, presentó oficialmente la nueva producción audiovisual del Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina (LSA), en un acto realizado este lunes 31 de agosto en el SUM de la Escuela N° 712 de Trelew.

La propuesta, impulsada por la Dirección General de Educación Especial, contó con la participación de la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; la directora general de Educación Especial, Myrian Villarreal; el director general de Educación Superior, Waldemar Gómez; la directora del ISET N° 820, Doris Chifflet; y equipos técnicos del Ministerio de Educación. También reunió a estudiantes, docentes, equipos directivos, intérpretes, profesionales y referentes de la comunidad sorda, en una experiencia colectiva que puso en valor la diversidad, la participación y el derecho de todos a formar parte de las expresiones culturales y patrióticas.

Una producción que reconoce a la LSA como lengua natural

La iniciativa surgió con el propósito de que las instituciones educativas de la provincia que deseen interpretar el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina puedan contar con una versión común y actualizada, construida desde las características propias de esta lengua.

Durante la presentación se explicó que la propuesta no constituye simplemente una traducción del Himno, sino una producción que reconoce a la LSA como lengua natural, con gramática propia y una riqueza lingüística y cultural particular. En este sentido, se trata de una traducción artística audiovisual, que busca trasladar de una lengua a otra no solamente el contenido de la obra, sino también su dimensión estética, poética, histórica y cultural.

La producción incorpora recursos visuales, corporales y espaciales junto con la dimensión sonora de la obra original, respetando las formas propias de construcción de significado de la comunidad sorda. De esta manera, se diferencia de aquellas propuestas basadas en español signado, que conservan la estructura del castellano y sustituyen las palabras por señas.

Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación de la producción audiovisual, acompañada por la interpretación simultánea en vivo en Lengua de Señas Argentina realizada por estudiantes que participaron del proyecto. La presentación adquirió así un particular significado al reunir, en un mismo espacio, el resultado audiovisual de la experiencia y a sus protagonistas.

Un trabajo colectivo que fortalece la inclusión

La producción fue posible a partir de la articulación entre instituciones educativas de distintos niveles y modalidades. Participaron la Escuela N° 512 “Sordos e Hipoacúsicos”, la Escuela N° 50 “Capitán Antonio Oneto”, la Escuela de Nivel Inicial N° 479, la Escuela N° 747 “Colegio Nacional de Trelew”, el Instituto Superior de Formación Docente N° 801, a través del Profesorado de Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos, y el Instituto Superior de Educación Técnica N° 820, mediante la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios.

La propuesta también contó con la participación de la Asociación de Sordos Chubutense, encabezada por su presidenta, Marilyn Rodríguez, cuyo acompañamiento fue especialmente valorado durante la presentación por el aporte de sus saberes y de la perspectiva de la propia comunidad sorda. Su participación fortaleció el vínculo entre el sistema educativo y las organizaciones comunitarias, contribuyendo a que la producción se desarrollara desde una mirada respetuosa de la lengua y la cultura de las personas sordas.

Durante el acto se entregaron certificados de reconocimiento a las instituciones participantes, como agradecimiento por el compromiso y el trabajo realizado a lo largo de las distintas etapas del proyecto. Desde el Ministerio de Educación se destacó especialmente el aporte de los estudiantes, docentes, equipos directivos, Maestros de Apoyo a la Inclusión, intérpretes y profesionales que hicieron posible esta experiencia, en la que los estudiantes asumieron un rol protagónico.

La presentación del Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina representa así una herramienta concreta para ampliar las posibilidades de comunicación, participación y acceso a las expresiones culturales y patrióticas en las escuelas de Chubut.

La iniciativa reafirma, de este modo, el compromiso de la cartera educativa provincial con la construcción de entornos escolares cada vez más inclusivos, donde la diversidad lingüística y cultural sea reconocida y donde todos los estudiantes puedan participar plenamente de la vida educativa.



