Chubut potencia actividades de Escalada en Piedra Parada

Representantes del Gobierno del Chubut mantuvieron un encuentro con diversos organismos y referentes de la disciplina de Escalada en la ciudad de Esquel.



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, llevó adelante un encuentro en Esquel con el objetivo de acordar una mesa de diálogo entre los referentes en la disciplina de Escalada, que llevan a cabo su actividad en el Área Natural Protegida Piedra Parada.



La reunión contó con la presencia de la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, entre otras autoridades provinciales y municipales, y tuvo como fin la conformación de un equipo para el relevamiento de vías de escalada, la constitución de canales de colaboración, trabajo en conjunto, y dar a conocer resultados de la encuesta realizada a la comunidad escaladora.



Este equipo establecerá nuevas vías de escalada con diversos grados de dificultad tanto por la iluminación como por el tamaño y forma de los agarres en la piedra.



Práctica deportiva y conservación



La escalada es una práctica deportiva que consiste en subir paredes, ya sean de roca natural o artificiales, cuyo objetivo es resolver siempre nuevos problemas en el plano vertical y en lo posible llegar a la cima.



El Área Natural Protegida Piedra Parada es una roca de 100 metros de base y 240 metros de altura que emerge junto al río Chubut. Este área natural también permite la pesca deportiva en diversos cursos de agua.



Piedra Parada también cuenta con recorridos a pie, el “Cañadón de la Buitrera”, con sus paredones de rocas ígneas de 200 metros de alto y un sendero encajonado para recorrer a pie con 5 kilómetros de largo. También se pueden llegar a observar aves y mamíferos de la zona como el roedor chinchillón, aves y reptiles.