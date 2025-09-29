Chubut partió rumbo a los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, despidió a la delegación de 400 personas que partió este domingo hacia “La Feliz”, para tomar parte del evento deportivo social más importante del país.

Con la presencia del gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres y el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, este domingo se llevó en el Bigornia Club de Rawson, el colorido acto de despedida de la delegación de Chubut, que desde este lunes será parte de la nueva edición de la instancia Nacional de los Juegos Deportivos Evita en Mar del Plata.

Torres y Reyes, junto a la diputada Ana Clara Romero y los gerentes el ente deportivo Mariano Ferro (General), Darío Figueroa (Deportivo), Agustín Landau (Relaciones Institucionales), Dayana Durán (Administración), Rosa Morales (Hotel Deportivo), Federico Landau (Legales) y Alejandra Ibrahim (Directorio), estuvieron presentes junto a los deportistas que lograron su clasificación al Nacional, tras su participación en las instancias previas desarrolladas en todo el territorio chubutense en los meses previos.

La delegación chubutense está integrada por un total de 400 personas, de 23 localidades chubutenses, que viajaron en nueve colectivos, una vez concluido el colorido acto, que contó con la actuación en vivo del grupo tropical “Marea” y la presentación Mascota oficial de la delegación denominada GOLNY: un joven puma patagónico que simboliza la garra, la juventud y el espíritu de superación de los deportistas chubutenses.

Compromiso con el deporte

Torres destacó el permanente acompañamiento de la gestión provincial al deporte, manifestando que “en este año difícil para la economía a nivel nacional, en Chubut pudimos hacer algo mucho más importante que lo deportivo, que es integrar a la provincia”, añadió. En ese sentido, recordó la reactivación de los Juegos Comunales, “a partir de los cuales muchos chicos pudieron conocer el mar, competir en Mar del Plata y descubrir talentos muy importantes”.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que realiza Chubut Deportes, porque hay muchísima vocación de servicio; y cuando en épocas difíciles se logra lo que se está logrando, eso es doblemente meritorio”, apuntó igualmente Torres.

Las políticas deportivas, sostuvo posteriormente, “constituyen un proyecto para toda la sociedad, no solamente para un club. Queremos fomentar el espíritu de hermanamiento, de trabajar en conjunto, y no las divisiones o peleas inconducentes”.

“Vamos a redoblar los esfuerzos en lo deportivo y en lo cultural, porque donde muchos dicen que ciertas actividades ‘son un gasto’, para nosotros son una inversión que dinamiza la economía”, remarcó.

Inicia la fiesta deportiva

El arribo a Mar del Plata está previsto para el lunes por la mañana, jornada que tendrá el trámite de acreditación a la competencia y el acto inaugural. En tanto que desde el martes 30 al sábado 4 de octubre, serán las competencias deportivas, previéndose el regreso a la provincia para el domingo 5 de octubre.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita son considerados como la principal competencia deportiva de Argentina. Este año tendrá actividad en 36 disciplinas con un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata, en la que se espera la participación de más de 8.000 jóvenes encuadrados en las categorías sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 y sub-18 (deporte adaptado).

Para la delegación de Chubut, esta participación se concreta gracias al compromiso del gobierno provincial y a la decisión política del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, de acompañar a nuestros jóvenes atletas a cumplir sus sueños. La experiencia de crecimiento personal y a nivel deportivo, serán el valor más importante que podrán evidenciar nuestros deportistas en este viaje.

Las disciplinas

La edición 2025 cuenta con 29 disciplinas deportivas juveniles y otras 7 del deporte adaptado.

En el deporte juvenil se competirá en atletismo, bádminton, básquetbol 3×3, BMX freestyle, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, freestyle, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball de playa, hockey sobre césped 7, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha, natación, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóleibol y vóley de playa.

Por su parte, el deporte adaptado contará con estas siete disciplinas deportivas: atletismo, natación, básquet 3×3, boccia, goalball, tenis de mesa y vóleibol sentado.