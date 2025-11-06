Chubut participó del 50° Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

La ministra de Desarrollo Humano Florencia Papaiani representó a la provincia en el encuentro y expuso los avances logrados en territorio con el acompañamiento de UNICEF a partir de la decisión política del gobernador Ignacio «Nacho» Torres para fortalecer los Servicios de Protección de Derechos y los Espacios de Desarrollo Infantil.

La gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres participó activamente, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, del 50° Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un espacio de trabajo conjunto entre la Nación y las 24 jurisdicciones provinciales que se realizó en Buenos Aires.

Durante el encuentro, se presentó el Plan Federal de Primera Infancia, que incluye la Estrategia Federal de Primera Infancia, el Programa Federal de Primera Infancia y el Programa Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer los sistemas locales de cuidado y garantizar el desarrollo integral desde los primeros años de vida.

En representación de la provincia, la ministra de Desarrollo Humano Florencia Papaiani expuso la realidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Chubut y detalló el trabajo articulado que se viene llevando adelante junto a UNICEF para el fortalecimiento de los Servicios de Protección de Derechos, priorizando la atención integral de las infancias y la mejora continua de las políticas públicas en el territorio.

Decisión política del gobernador

Tras el encuentro Papaiani valoró la presencia y participación activa de Chubut en el encuentro al señalar que desde la provincia «compartimos la experiencia y los avances que venimos llevando adelante gracias a la decisión política del gobernador Ignacio Torres junto a los municipios y con el acompañamiento de UNICEF, fortaleciendo los Servicios de Protección de Derechos y los Espacios de Desarrollo Infantil en toda la provincia».

Además la ministra provincial celebró «la mirada federal en esta propuesta para nuestras áreas que tanta atención requieren».