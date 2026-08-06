Chubut participó de una nueva Asamblea del Consejo Federal de Turismo

Funcionarios del Ejecutivo formaron parte del encuentro que reunió a autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector privado para definir acciones estratégicas para el desarrollo de la industria.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participó de la 177ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT). La reunión se desarrolló en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una nueva edición de Meet Up Argentina, el principal evento del país dedicado al turismo de reuniones.

La Asamblea fue encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del CFT y titular del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante Querciali; el titular del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; y el presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), Fabian Moncada; entre otras autoridades nacionales.

En representación de la provincia, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; junto a la subsecretaria de Turismo, Magali Volpi, formaron parte del encuentro que reunió a autoridades turísticas de todo el país, organismos nacionales y referentes del sector privado con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta para el fortalecimiento de la actividad turística.

Promoción y fortalecimiento de la industria

Durante la Asamblea se abordaron distintos temas estratégicos para el desarrollo del turismo argentino, enfocados principalmente en la comercialización; las Rutas Nacionales de Interés Turístico, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), el Centro Nacional de Datos Turísticos, la actualización del Plan de Promoción Turística Internacional 2026, la organización del próximo Foro Nacional de Turismo y la 178° Asamblea del CFT, que se realizará en octubre en El Calafate.

Por su parte, las provincias presentaron iniciativas vinculadas al turismo del vino, las vacaciones de invierno, eventos especializados y otras acciones de promoción, mientras que entidades del sector privado expusieron proyectos y actividades para el fortalecimiento de la industria turística.

Chubut, sede de eventos

La participación en el Consejo Federal de Turismo se desarrolla en simultáneo con Meet Up Argentina, donde Chubut cuenta con un stand institucional para promocionar su oferta como destino de congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos deportivos junto a los Entes de Promoción de Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

En este espacio, la delegación provincial mantiene reuniones comerciales y rondas de vinculación con organizadores de eventos, asociaciones y operadores especializados, con el objetivo de atraer nuevas oportunidades para las distintas localidades chubutenses.

La presencia en ambos ámbitos reafirma el compromiso del Gobierno del Chubut con el trabajo articulado entre el sector público y privado, impulsando políticas que fortalezcan el turismo como motor de desarrollo, diversificación económica y generación de empleo en toda la provincia.

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