Chubut participó de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en Entre Ríos

El encuentro reunió a referentes del turismo, la vitivinicultura y la gastronomía en Paraná, con el objetivo de fortalecer la promoción del enoturismo y visibilizar el potencial de la producción vitivinícola provincial.

La Provincia del Chubut participó de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que se desarrollaron los días 22 y 23 de octubre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El encuentro reunió a representantes del sector público y privado, bodegas, productores, operadores turísticos y especialistas para intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el turismo vinculado al vino.

La participación provincial, a través del Gobierno del Chubut, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, fortalece el posicionamiento de Chubut como destino de enoturismo y promover una actividad que continúa creciendo en distintas regiones del territorio.

Además, en el marco de la participación provincial, se realizaron catas de vinos de siete proyectos vitivinícolas de Chubut: Coslett (Trelew), PILO de Refugio del VIRCH, Bardas al Sur (Gaiman), Contra Corriente, Callejón del Viento, Viñas de Nant & Fall (Trevelin) y Otronia (Sarmiento).

En este marco, las jornadas constituyeron un espacio estratégico para compartir experiencias, conocer tendencias y generar vínculos entre destinos y actores de la cadena turística y vitivinícola. La edición de este año incorporó además el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, con especial atención a las oportunidades que ofrecen las regiones emergentes.

Vinos y sabores: una experiencia que distingue a Chubut

Chubut cuenta con una propuesta vitivinícola singular, reconocida por desarrollar una de las experiencias de enoturismo más australes de la Argentina. Con viñedos y bodegas distribuidos en las regiones de la Costa, la Meseta y la Cordillera, el Programa Vinos y Sabores del Chubut, reúne 16 emprendimientos rurales vinculados al turismo del vino y ocho experiencias enoturísticas boutique.

Las condiciones climáticas extremas del territorio favorecen el desarrollo de variedades de ciclo corto, entre las que se destacan el Pinot Noir y el Chardonnay. A través de sus viñedos y bodegas, los visitantes pueden conocer los procesos de producción y descubrir vinos que expresan las particularidades de cada región.

Esta propuesta se integra con la identidad gastronómica chubutense, que combina productos del mar, frutas finas, carnes, quesos, conservas y elaboraciones artesanales, entre otros sabores característicos del territorio. De esta manera, el enoturismo se consolida como una oportunidad para diversificar la oferta turística, poner en valor la producción local y generar nuevas experiencias que vinculan paisaje, cultura y gastronomía.

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