Chubut participó de la presentación del Plan de Coordinación Federal ENOS

La propuesta contempla el análisis de escenarios climáticos y de riesgo, junto con medidas de preparación ante posibles afectaciones vinculadas al fenómeno “El Niño”.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, participó de la presentación del “Plan de Coordinación Federal ENOS” (El Niño-Oscilación Sur), desarrollada este lunes en el Auditorio de la Legislatura del Chubut.

En ese marco, autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) brindaron una exposición sobre las condiciones climáticas previstas y los factores de riesgo que podrían incidir en el territorio chubutense ante la ocurrencia de eventos asociados al fenómeno “El Niño”.

También se dio a conocer una propuesta operativa destinada a establecer pautas de actuación frente a eventuales contingencias, contemplando las particularidades de cada jurisdicción y los recursos disponibles.

La actividad contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez. Por parte de la Agencia Federal de Emergencias participaron el director Ejecutivo, Santiago Hardie; el subdirector Ejecutivo, Ignacio Cabello; y el director nacional de Operaciones y Logística, Martín Guerra.

Las autoridades intercambiaron información y abordaron herramientas destinadas a anticipar posibles situaciones de riesgo. El encuentro permitió actualizar conocimientos, analizar posibles afectaciones y avanzar en criterios comunes para fortalecer la preparación ante fenómenos climáticos que puedan impactar en la comunidad.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se destacó la importancia de anticipar escenarios y fortalecer las capacidades institucionales para afrontar eventuales situaciones de emergencia en el territorio provincial.