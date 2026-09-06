Chubut participó de la feria más importante de gastronomía y hotelería del país

La provincia estuvo presente en la edición 2026 de Hotelga, fortaleciendo la promoción de su oferta turística, gastronómica y vitivinícola ante referentes de la industria.

El Gobierno del Chubut participó de una nueva edición de Hotelga, la Feria de Hoteles y Gastronomía más importante del país, que se desarrolló del 2 al 4 de septiembre en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presencia de la provincia se concretó a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Agencia Chubut Turismo y la Casa del Chubut, con el objetivo de promocionar los destinos y experiencias que conforman la oferta turística chubutense.

En este marco, Estancia Las Bardas de Trelew representó a la provincia dentro del espacio Argentina Tierra de Vinos, donde difundió su propuesta y dio a conocer la producción vitivinícola chubutense, contribuyendo a visibilizar el crecimiento de la actividad enoturística en el territorio provincial.

Además, durante la feria se llevó adelante una charla de presentación del programa “Vinos y Sabores del Chubut”, una propuesta que integra la producción vitivinícola y gastronómica con las experiencias turísticas de la provincia. La iniciativa invita a recorrer viñedos, bodegas y emprendimientos vinculados a la gastronomía, poniendo en valor la diversidad de productos, paisajes y tradiciones que caracterizan a Chubut.

La provincia cuenta con emprendimientos enoturísticos distribuidos en las regiones de Costa, Meseta y Cordillera, con propuestas que combinan producción artesanal, experiencias boutique y vinos elaborados en un territorio de características climáticas únicas.

La participación en Hotelga 2026 reafirma el compromiso del Gobierno del Chubut con la promoción y fortalecimiento del turismo gastronómico y enológico, generando espacios de encuentro con actores del sector y posicionando a la provincia como un destino que combina naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias vinculadas a la producción local.

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