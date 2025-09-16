Chubut obtuvo 25 de medallas en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

La provincia se posicionó 1° en medallas por atleta y quedó 2° a nivel nacional en galardones por habitante, lo que le permitió ubicarse en el 9° puesto del medallero general de la competencia realizada en Rosario.

Como resultado de la constante apuesta al deporte promovida desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, la delegación chubutense que compitió en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) obtuvo, en apenas cinco días, un total de 25 medallas, convirtiendo a Chubut en la provincia del país que se posicionó 1° en medallas por atleta con un índice por encima de Buenos Aires y CABA.

La performance de los chubutenses que obtuvieron en Rosario 7 medallas de oro, 7 de plata y 11 de bronce, también le valió a la provincia ubicarse en el 9° puesto del medallero general de la competencia, además de lograr el 2° lugar a nivel nacional en medallas por habitante, con una presea cada 23.705 personas, lo que evidencia la eficiencia y el impacto real del trabajo deportivo en el territorio.

«Recibimos un Chubut Deportes con muchas falencias: sin movilidad, sin estructura, sin las condiciones mínimas. Y hoy gracias a una fuerte decisión política del gobernador Ignacio Torres y de un trabajo serio, empieza a notarse el resultado. Nuestro deportistas está compitiendo y ganando a nivel nacional», destacó el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes.

Además, desde la cartera deportiva provincial se destacó que fue clave el trabajo en conjunto con los municipios de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel y Gaiman, que acompañaron y facilitaron la logística del viaje para que los 49 atletas pudieran representar a la provincia en Rosario.

Medallas destacadas por disciplina:

En Pentatlón Moderno, Catalina Serio obtuvo la medalla de Oro (Individual Femenino); Camila Fuenzalida la de Plata (Individual Femenino), mientras que Catalina Serio y Joaquín Serio lograron el Oro en Relevos mixto y Joaquín Serio y Valentino Ibarra el Bronce en Relevos masculino)

En cuanto al Judo/ParaJudo., David Gómez se alzó con el Oro (ParaJudo hasta 64 kg) y Antonela Smart con el Bronce en Judo.

En Lucha, Ariel Proboste ganó el Oro en la categoría Libre, 65 kg; Alexis Verón la de Plata (Libre, 65 kg), y Néstor Gallardo obtuvo otra medalla de Plata (Grecorromana, 67 kg).

A su vez en Levantamiento Olímpico Pablo Tahir se alzó con el Oro (-60 kg) y Tiziano Ramos con el Bronce (-65 kg).

En Atletismo y ParaAtletismo, Marlene Koss ganó la medalla de Plata (100 m llanos y 100 m con vallas) y Sergio Markieviche la de Oro (Salto en largo adaptado).

En Canotaje, Candela Velázquez obtuvo el Bronce (500 m), mientras que en Triatlón, Moira Miranda se alzó con la medalla de Plata.

En cuanto al Squash, Sabrina Chiesa logró el Bronce (Femenino) y Juan Varrente el Bronce (Masculino).

En relación a la Gimnasia de Trampolín, Agustina Escudero y Martina Arquiano Salinas se alzaron con el Bronce (Trampolín sincronizado).

Chubut en cifras

La participación de la delegación chubutense obtuvo los siguientes resultados en su participación: 1° en medallas por atleta (0,510), 2° en medallas por habitante (1 medalla cada 23.705 ciudadanos) y 25 medallas totales.

En total 49 atletas de 8 localidades representaron a Chubut al participar en 18 deportes.

Chubut Deportes agradece y felicita a cada integrante de la delegación, a sus cuerpos técnicos, y a las familias que acompañan este camino, destacando que Rosario 2025 marca un punto de inflexión en el crecimiento deportivo provincial.

