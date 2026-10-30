Chubut mantuvo una agenda de trabajo con el BID sobre el financiamiento de obras y proyectos estratégicos para la provincia

Autoridades provinciales, encabezadas por el vicegobernador Gustavo Menna, recibieron en la Casa de Gobierno a una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo.

Con el objetivo de conocer nuevas oportunidades de financiamiento para obras de infraestructura y proyectos estratégicos de la provincia, autoridades del Gobierno del Chubut, encabezadas por el vicegobernador Gustavo Menna, recibieron este jueves en la Casa de Gobierno en Rawson a una comisión del Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Situación, Anna Toness, directiva de la organización financiera para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe, transmitió la predisposición del organismo internacional de apoyar con financiamiento la ejecución de diversos proyectos en Chubut, al exponer las líneas e instrumentos de crédito del BID para proyectos públicos, en el marco de una vinculación más directa con los gobiernos provinciales, en este caso específico con Chubut.

Asimismo y tras las exposiciones del vicegobernador y de la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil, respecto a las características y prioridades de la provincia, la representante del BID, quien es especialista senior en Agricultura y Desarrollo Rural y asistió acompañada por el especialista líder en Desarrollo Rural, Carmine Paolo De Salvo; explicó las tres divisiones con las que opera el organismo internacional: BID (sector público), que otorga préstamos, financiamiento y asistencia técnica a gobiernos; BID Invest, con apoyo al desarrollo del sector privado; y BID Lab, que funciona como un laboratorio de innovación y capital de riesgo para emprendimientos con impacto social.

Sectores de interés

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la importancia de acordar una agenda de trabajo común que permita avanzar en proyectos estratégicos vinculados a infraestructura vial (caminos y rutas); energía (electrificación rural, distribución y eficiencia energética); servicios públicos (agua, saneamiento, hábitat e infraestructura urbana); riego y producción (canales, tecnificación del riego, obras hídricas y desarrollo rural); conectividad (conectividad digital, telecomunicaciones y acceso territorial); además de salud; modernización del Estado y resiliencia climática.

Autoridades presentes

Del encuentro participaron además por parte del Gobierno del Chubut los ministros de Economía, Gustavo Paz; de Producción, Julio Kresteff; de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y de Educación, José Luis Punta.

También estuvieron presentes el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; el gerente general de la Empresa Provincial de Energía del Chubut, Sebastián De La Vallina; y los subsecretarios de Servicios Públicos, Ezequiel Suazo; de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander; y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo.

Además, dado el carácter de las propuestas presentadas por las distintas áreas, asistieron otros funcionarios dependientes del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Salud, de la Unidad Ejecutora Provincial, y del Instituto Provincial del Agua (IPA), entre otros.

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