Chubut incorpora el uso de energías renovables en escuelas

Se concretó la instalación de un sistema de generación de energía solar en la Escuela Politécnica N° 702 de Rawson, convirtiéndose en el primer establecimiento educativo de la ciudad en contar con paneles solares. Además la Provincia y la Cooperativa de Servicios Públicos de la capital firmaron un acuerdo de capacitación y prácticas profesionalizantes para fortalecer la formación técnica de los estudiantes de esa secundaria.

La Provincia del Chubut dio un paso fundamental en la incorporación del uso de energías renovables en las escuelas, al haber concretado la instalación de un sistema de generación de energía solar en la Escuela Politécnica N° 702 de Rawson, convirtiéndola en la primera institución educativa de la ciudad capital en contar con paneles solares.

El proyecto busca incorporar el uso de energías renovables en el ámbito educativo y brindar a los estudiantes la posibilidad de conocer y acercarse a tecnologías vinculadas con la generación de energía limpia y sustentable.

La iniciativa se llevó adelante gracias a un trabajo conjunto entre el estado provincial, la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson y el sector privado, mediante la participación de la firma Multisolar y Portal Solar, que donaron los equipos, colaborando la empresa Península Energía y Servicios con la mano de obra.

El sistema está compuesto por seis paneles solares Trina Solar de 545W cada uno, un inversor Growatt SPF3000TLHVM48 y una batería Leoch de 5120Wh que permite almacenar la energía generada.

La instalación se completa con las estructuras de soporte Chiko Complanar, además del cableado, protecciones eléctricas, llaves térmicas y los componentes necesarios para su funcionamiento.

La iniciativa incluye la provisión de los equipos, materiales, instalación y puesta en funcionamiento del sistema.

De esta manera, se avanza en Chubut con la puesta en marcha de iniciativas vinculadas con la innovación, la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables, al tiempo que también se generan espacios que permitirán a los estudiantes conocer en forma directa el funcionamiento de una instalación de generación solar.

Educación técnica y el mundo del trabajo

En este contexto es que además el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, firmó con la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson un convenio de colaboración que combina energías renovables, mejoras en infraestructura escolar, capacitación y prácticas profesionalizantes para estudiantes en la Escuela Politécnica de Rawson.

El convenio está destinado a vincular la educación técnica con la experiencia y capacidad operativa de la Cooperativa, generando acciones concretas en beneficio de los estudiantes y de la comunidad educativa.

La iniciativa parte de una premisa sencilla: la experiencia y el conocimiento que todos los días se aplican en los servicios públicos también pueden convertirse en herramientas para educar, capacitar y abrir nuevas oportunidades a los jóvenes de Rawson.

El acuerdo se desarrolló sobre cuatro ejes fundamentales. Por un lado, la energía solar en la escuela. Para ello se avanza en la instalación de paneles solares, incorporando energías renovables y eficiencia energética. Además del beneficio para la institución, el sistema podrá transformarse en una herramienta pedagógica para que los estudiantes conozcan en la práctica cómo se genera, mide y utiliza la energía solar.

Por otro lado, se mejora la infraestructura eléctrica, aportando en este sentido, la Cooperativa su capacidad técnica para realizar relevamientos y desarrollar mejoras en luminarias e instalaciones eléctricas de la escuela, priorizando la seguridad, la eficiencia energética y mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Además, se brindarán charlas y capacitaciones por parte de personal y especialistas de la prestataria de los servicios públicos de Rawson sobre energía, agua potable, saneamiento, seguridad eléctrica, energías renovables, uso responsable de los recursos y cooperativismo, acercando a los estudiantes conocimientos vinculados con situaciones reales.

Asimismo, se desarrollarán prácticas profesionalizantes ya que el convenio permite avanzar en la realización de prácticas educativas y profesionalizantes, especialmente vinculadas con las especialidades de Maestro Mayor de Obra y Técnico en Electrónica. El objetivo es que los jóvenes puedan complementar lo aprendido en las aulas con experiencias concretas, acompañados por docentes y técnicos especializados.

Cooperativismo

El acuerdo busca aprovechar la complementariedad entre la formación técnico-profesional que brinda el sistema educativo y la experiencia cotidiana de la Cooperativa en la prestación de los servicios públicos. Actualmente, el Ministerio de Educación forma anualmente a más de 700 jóvenes y adultos en las especialidades de Maestro Mayor de Obra y Técnico en Electrónica.

Esta iniciativa forma parte de su compromiso con la comunidad y con uno de los principios esenciales del cooperativismo: educar, formar y compartir conocimientos.

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