Chubut implementó la Receta Digital en hospitales de la provincia

Se habilitó en los establecimientos sanitarios que cuentan con Historia de Salud Integrada (HSI). El nuevo sistema permite que los pacientes accedan a su medicación de forma rápida y segura.

Reafirmando el compromiso para la jerarquización y modernización del sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut implementó la Receta Digital en los hospitales que cuentan con Historia de Salud Integrada (HSI).

De ese modo, la Secretaría de Salud provincial habilitó un módulo de Receta Digital, que permite a los profesionales prescriptores emitir recetas electrónicas directamente desde el sistema.

La cartera sanitaria detalló que, en esta primera etapa, se utilizará para la prescripción de medicación de uso ambulatorio para personas con cobertura pública exclusiva, y para la dispensa de los medicamentos a través de las farmacias intrahospitalarias de los establecimientos de salud.

Calidad de atención

La receta digital permite que los pacientes que se atiendan en los hospitales públicos que trabajen con la Historia de Salud Integrada (HSI), puedan acceder a su medicación de forma rápida y segura.

Dicha implementación representa un hito en el sistema sanitario público ya que mejora significativamente la calidad de atención a los pacientes, así como los procesos médicos y administrativos de todo el recurso humano.



