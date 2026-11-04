Chubut implementa un programa federal que garantiza controles oftalmológicos y anteojos a estudiantes de toda la provincia

Durante noviembre, el programa “Ver para Ser Libres” recorrerá distintas localidades de Chubut para brindar atención oftalmológica a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. La iniciativa, articulada entre el Gobierno Provincial, Nación y los municipios, contará con unidades móviles equipadas para realizar diagnósticos, fabricar anteojos y entregarlos a los estudiantes que los necesiten.

El Gobierno del Chubut implementará durante noviembre el Programa Federal “Ver para Ser Libres”, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a controles oftalmológicos y anteojos para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

El operativo se desarrollará en distintas localidades de la provincia mediante unidades móviles equipadas con tecnología oftalmológica y laboratorios ópticos, que permitirán realizar evaluaciones, detectar problemas visuales, confeccionar anteojos y entregarlos a los estudiantes durante la misma jornada de atención.

La iniciativa se lleva adelante de manera articulada entre el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud; el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; y los municipios participantes.

El objetivo es reducir las desigualdades en el acceso a la salud visual, detectar tempranamente dificultades que puedan afectar el aprendizaje y garantizar que los estudiantes reciban los anteojos que necesitan, sin costo para sus familias.

Cronograma de atención en Chubut

Durante noviembre, los dispositivos móviles del programa recorrerán distintas localidades de la provincia, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Del 4 al 6 de noviembre:

-Río Senguer.

-Comodoro Rivadavia.

Del 9 al 13 de noviembre:

-Gobernador Costa.

-Trelew.

Del 16 al 20 de noviembre:

-Trevelin.

-Trelew.

Del 23 al 27 de noviembre:

-Epuyén.

-Puerto Madryn.

De esta manera, el programa tendrá presencia en distintas regiones de Chubut, con operativos en ciudades cabecera de la provincia, donde también se atenderán a chicos de parajes y localidades aledañas.

Los estudiantes son detectados en los establecimientos educativos mediante operativos de tamizaje que realizan agentes sanitarios durante las semanas previas a la llegada del colectivo a la localidad.

Controles y anteojos confeccionados en el día

Una de las principales características de “Ver para Ser Libres” es que permite realizar el circuito completo de atención oftalmológica en el mismo lugar donde se desarrolla el operativo. Para ello, el programa cuenta con unidades móviles equipadas con tecnología clínica y laboratorios ópticos, donde los profesionales pueden evaluar la agudeza visual de los estudiantes, determinar la graduación necesaria y fabricar los anteojos recetados.

El procedimiento comienza con un tamizaje previo, realizado por equipos locales integrados por agentes sanitarios, que permite identificar posibles dificultades visuales y organizar la atención de los estudiantes. Posteriormente, profesionales oftalmólogos realizan una evaluación clínica y determinan la graduación correspondiente, utilizando equipamiento especializado, como autorefractómetros, para agilizar el diagnóstico.

Una vez realizada la prescripción, los anteojos se confeccionan dentro de las propias unidades móviles, que cuentan con laboratorios equipados para el corte, medición y adaptación de los lentes.

Mejorar la salud visual y las condiciones de aprendizaje

El programa tiene como finalidad detectar y corregir problemas visuales que, cuando no son identificados a tiempo, pueden afectar el desempeño escolar, la participación en las actividades educativas y el desarrollo cotidiano de niños y adolescentes.

En este sentido, la iniciativa busca garantizar que las dificultades económicas o las distancias geográficas no constituyan una barrera para acceder a controles oftalmológicos y anteojos.

Cada atención queda registrada en un sistema nominal que permite realizar el seguimiento de los casos, garantizar la trazabilidad de las prestaciones y verificar la entrega de los anteojos.

Trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios

La implementación de “Ver para Ser Libres” en Chubut se desarrolla bajo un esquema de articulación entre distintos niveles del Estado, que permite coordinar los operativos territoriales y facilitar el acceso de los estudiantes a las prestaciones.

El Gobierno Provincial trabaja junto a los organismos nacionales y los municipios para organizar las jornadas y acompañar el desarrollo de las actividades. Esta modalidad permite acercar servicios especializados a distintas localidades sin que los estudiantes y sus familias deban trasladarse a centros urbanos de mayor complejidad para acceder a un diagnóstico y obtener los anteojos recetados.

Con su implementación durante noviembre, será la segunda vez que se realizará el operativo en la provincia. En la anterior edición, se realizaron 5.222 controles oftalmológicos en 14 localidades, con un total de 4.605 anteojos confeccionados.



