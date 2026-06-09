Chubut implementa beneficios impositivos y administrativos para asociaciones civiles de la provincia

Las medidas buscan reducir la carga burocrática y facilitar el funcionamiento de las entidades alcanzadas, acompañando su regularización administrativa y fortaleciendo su desarrollo institucional. Esta simplificación impactará en más del 47% de las más de 2.500 asociaciones registradas en la provincia.

El Gobierno del Chubut avanzó en la implementación de una nueva normativa conjunta con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que establece beneficios impositivos y simplificaciones administrativas destinadas a asociaciones civiles de la provincia.

La medida, implementada a través del Ministerio de Gobierno y la Inspección General de Justicia (IGJ), busca reducir la carga burocrática y facilitar el funcionamiento de las entidades alcanzadas, acompañando su regularización administrativa y fortaleciendo su desarrollo institucional.

En ese marco, se prevé la exención en el Impuesto a las Ganancias para asociaciones civiles comprendidas dentro del nuevo esquema, así como la posibilidad de presentar documentación contable simplificada, representando una mejora significativa respecto de los requisitos vigentes hasta el momento.

Alcance, regularización y ahorro

La iniciativa alcanza a asociaciones civiles con menor nivel de ingresos, permitiendo adecuar las exigencias administrativas y contables a la realidad de muchas entidades que desarrollan actividades sociales, deportivas, culturales y comunitarias en distintos puntos de la provincia.

Según el relevamiento realizado por la IGJ, esta simplificación impactará en más del 47% de las más de 2.500 asociaciones civiles registradas en Chubut, permitiendo que numerosas entidades puedan avanzar en la regularización de su situación administrativa y contable.

Entre los principales cambios, las asociaciones alcanzadas podrán presentar documentación contable simplificada para ejercicios anteriores al 2025, reemplazando requisitos más complejos que hasta ahora representaban una dificultad para muchas instituciones.

Además, desde el organismo provincial destacaron que esta modificación representa un ahorro aproximado del 70% en los costos de confección de la documentación requerida por parte de profesionales de ciencias económicas.

Procesos más ágiles

La normativa también incorpora mecanismos de articulación entre la IGJ y ARCA que permitirán agilizar procesos administrativos, facilitar el acceso a los beneficios y promover una mayor regularización de las entidades.

De esta manera, la Provincia continúa impulsando medidas orientadas a acompañar y fortalecer a las asociaciones civiles de Chubut, reconociendo el importante rol social, deportivo, cultural y comunitario que cumplen en cada localidad, y generando herramientas que permitan facilitar su funcionamiento, regularización y sostenibilidad institucional.



