Chubut fortalece sus herramientas para la captación de inversiones turísticas

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación realizó dos talleres en Esquel y Trelew, con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, destinados a fortalecer las capacidades de los sectores público y privado para identificar y promover oportunidades de inversión turística.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, acompañó la realización de dos instancias de capacitación sobre Captación de Inversiones Turísticas, desarrolladas en las ciudades de Esquel y Trelew, con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para impulsar nuevas inversiones privadas en los distintos destinos de la provincia.

Los talleres fueron dictados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y contaron con la participación de funcionarios y equipos técnicos provinciales y municipales, junto a actores estratégicos del sector privado vinculados con la actividad turística.

El Taller de Captación de Inversiones Turísticas, cuya convocatoria también estuvo coordinada por las áreas de Turismo de los municipios de Trelew y Esquel, tuvo como objetivo brindar herramientas a funcionarios provinciales y municipales y a actores estratégicos del sector privado para identificar oportunidades de inversión, formular proyectos y desarrollar lineamientos para su promoción en los distintos destinos de la provincia.

Las capacitaciones fueron desarrolladas de manera presencial en Esquel y Trelew, con una duración aproximada de tres horas y una metodología que combinó contenidos teóricos con un espacio práctico de trabajo.

La primera instancia se realizó el miércoles 26 de agosto en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Esquel Melipal. La segunda se efectuó el viernes 28 de agosto, en el Hotel Aguada de Trelew.

Herramientas para generar nuevas oportunidades

Al respecto, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, destacó que “este taller es muy importante porque nos permite fortalecer el trabajo que ya venimos realizando con la gestión del gobernador Ignacio Torres para generar condiciones que promuevan la inversión y acompañar a los municipios y al sector privado en la identificación de nuevas oportunidades”.

El funcionario señaló que esta iniciativa se complementa con la Ley de Incentivos a la Inversión Turística, una herramienta que ya acompaña 16 proyectos en distintos puntos de la provincia y que movilizó más de 60 millones de dólares en inversiones, con más de 300 empleos generados y proyectados.

“Estos resultados demuestran el potencial que tiene Chubut y la importancia de continuar trabajando para atraer inversiones que fortalezcan nuestra oferta turística y generen oportunidades de desarrollo y empleo”, sostuvo.

De las oportunidades a proyectos concretos

Durante las capacitaciones se abordó la importancia de impulsar la inversión privada como motor para el crecimiento de la actividad turística y se analizaron los principales vectores de inversión, las herramientas para la identificación de oportunidades y los aspectos a considerar en la formulación y presentación de proyectos.

En este marco, se trabajó especialmente sobre la Ficha de Oportunidad, una herramienta destinada a relevar y sistematizar información de interés para presentar alternativas de inversión a potenciales inversores. También se destacó la importancia de contar con indicadores económicos y datos concretos que permitan transformar las oportunidades detectadas en propuestas atractivas y viables.

Uno de los ejes centrales de los talleres fue el trabajo práctico sobre oportunidades de inversión previamente identificadas por los participantes. A partir de estas experiencias, se buscó avanzar en la transformación de necesidades e ideas detectadas en los destinos en propuestas concretas que puedan ser desarrolladas por el sector privado.

De esta manera, las capacitaciones permitieron brindar nuevas herramientas a los equipos vinculados con el desarrollo turístico y fortalecer la articulación entre el sector público y privado, con una mirada orientada a generar mejores condiciones para la llegada de nuevas inversiones a Chubut.



