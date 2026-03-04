Chubut fortalece su potencial turístico en el mercado europeo

La Provincia está participando activamente, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, de la Feria Internacional «ITB Berlín 2026» que reúne en esa ciudad alemana a los principales referentes europeos y asiáticos del sector.

El Gobierno del Chubut continúa impulsando las políticas públicas de desarrollo y promoción turística para seguir posicionando a la Provincia como destino en el mercado internacional. En ese marco y hasta este jueves 5 de marzo Chubut está participando activamente de la» ITB Berlín 2026″, que reúne en esa ciudad alemana a los principales referentes europeos y asiáticos del sector.

En esta oportunidad, Chubut está representada nuevamente por la licenciada Irina Grassmann, profesional argentina radicada en Alemania, especialista en Destination Marketing y periodista turística, quien participa presentando la oferta turística provincial en esta feria que es considerada además como líder del sector.

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia se destacó que «esta exposición fortalece la consolidación de Chubut en un mercado en el que ya se hicieron conexiones con agencias y expositores».

En esta oportunidad, el evento está destinado exclusivamente a profesionales del sector, destacándose que casi la mitad de los visitantes profesionales provienen del extranjero, interesados en conocer las últimas novedades del mercado y concluir en acuerdos comerciales.

La Provincia del Chubut se presenta en el stand institucional de Argentina, que cuenta con puestos de atención, material promocional y espacio para citas de negocios con profesionales del sector turístico.

—