Se desarrolló una agenda de promoción y comercialización en San Pablo, Porto Alegre y Gramado, que incluyó encuentros con profesionales del sector, presentaciones del destino y una destacada participación en el segmento Luxury de Festuris. Las acciones permitieron ampliar vínculos comerciales y posicionar la diversidad de experiencias que Chubut tiene para ofrecer a lo largo de todo el año en uno de los principales mercados internacionales.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, llevó adelante durante el mes de noviembre una nueva gira de promoción y comercialización turística en Brasil.

Con rondas de negocios y presentaciones en las ciudades de San Pablo y Porto Alegre, la gira también incluyó la participación en la feria Festuris de Gramado, en el marco de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para fortalecer la presencia de la provincia en el mercado brasilero.

La presencia provincial estuvo integrada por representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y de la Agencia Chubut Turismo, junto a 11 representantes del sector privado de distintos puntos de la provincia, con prestadores y operadores turísticos de las regiones Península Valdés, Sur y Cordillera.

En representación de la Región Península Valdés, Puerto Madryn, participaron las empresas Arnez Travel, Argentina Visión, Sussanich Turismo y Animal Travel; por la Región Sur, Comodoro Rivadavia, se sumaron Seaside Trails Experiences, Mar del Sur Viajes, El Agreste y Buen Tour; mientras que la Región Cordillera, Esquel, estuvo representada por Meraki Sur, Limits Adventure y Criollos Turismo, de Esquel.

Promoción y comercialización en San Pablo y Porto Alegre

La gira comenzó el 10 de noviembre con un encuentro de promoción turística realizado en las instalaciones del Banco Nación, en San Pablo, que reunió a 84 profesionales del sector turístico brasileño y representantes de 11 empresas de Chubut.

Posteriormente, el 11 de noviembre, Chubut participó del Visit Argentina Workshop en Porto Alegre, una acción organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) junto con la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que convocó a 63 agencias de viajes y operadores turísticos brasileños.

Durante ambas jornadas se presentó la oferta turística provincial y sus posibilidades de comercialización en el mercado brasileño. Además, se desarrollaron reuniones de trabajo e intercambios comerciales, acompañados por sorteos de experiencias turísticas que permitieron continuar el contacto directo entre los prestadores chubutenses y operadores y agentes de viajes del país vecino.

Chubut se destacó en el segmento Luxury de Festuris

Del 12 al 15 de noviembre, la Provincia participó de la 38.ª edición de Festuris, la Feria Internacional de Turismo de Gramado, uno de los principales encuentros de la industria turística de Brasil y América Latina.

En este marco, Chubut tuvo presencia en el espacio Luxury, dentro de Argentina Collection, el sector dedicado a la promoción de destinos turísticos nacionales.

Allí desarrolló una propuesta especial a través del Wine Bar – Vinos de Chubut, con la presentación de etiquetas de Bodega Otronia, Contracorriente y Viñas de Nat & Fall, poniendo en valor la producción vitivinícola provincial como parte de su oferta turística y gastronómica. La iniciativa que presentó el Programa Vinos y Sabores del Chubut, despertó gran interés entre los asistentes y permitió mostrar una faceta distintiva de la identidad provincial ante profesionales y referentes del turismo internacional.

Según datos de la organización, esta edición reunió a más de 18.000 participantes, 2.600 marcas expositoras y 65 destinos internacionales. Asimismo, contó con 834 compradores nacionales e internacionales y 8.040 reuniones de negocios programadas, con una proyección de negocios estimada en 600 millones de reales.

Resultados comerciales y nuevos vínculos estratégicos

Uno de los principales resultados de la participación en Festuris fue la concreción de 40 reuniones de negocios en la mesa de trabajo de Chubut, con operadores mayoristas y agentes de viajes de distintas regiones de Brasil.

Se trató de compradores del espacio Luxury que habían solicitado previamente los encuentros por su interés específico en conocer el destino y sus posibilidades de comercialización. Durante las reuniones, los profesionales manifestaron un marcado interés por la diversidad de experiencias turísticas que ofrece la provincia a lo largo de todo el año, generando nuevas oportunidades para incorporar sus productos en los canales de venta del mercado brasileño.

Además, la presencia en la feria permitió establecer contactos con periodistas especializados en turismo y representantes de importantes entidades del sector brasileño, entre ellas la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV) y la Asociación Brasileña de Operadoras de Turismo (BRAZTOA). Durante estos encuentros se intercambiaron propuestas para futuras acciones promocionales, orientadas a ampliar la visibilidad del destino y fortalecer su posicionamiento en Brasil.

La participación en estas tres instancias forma parte de una política de promoción internacional que impulsa el Gobierno Provincial para consolidar la presencia de Chubut en Brasil, fortalecer el vínculo con operadores y agencias de viajes y generar nuevas oportunidades para el sector privado.