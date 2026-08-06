Chubut fortalece su matriz energética: Torres firmó el inicio de obra del Parque Fotovoltaico de Paso de Indios

El proyecto comprende la construcción de una micro-red híbrida de última generación integrada por 4.680 paneles solares, un sistema de almacenamiento mediante baterías y conexión sobre la red existente de la localidad, lo que permitirá abastecer la demanda durante las horas sin generación solar. “Estamos demostrando que se puede modernizar el sistema energético de la provincia y llevar soluciones concretas a cada uno de nuestros pueblos, que durante años sufrieron la desidia y la falta de inversiones para acceder a un servicio tan básico como la energía”, aseguró Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el contrato de inicio de obra del Parque Fotovoltaico que se instalará en la localidad de Paso de Indios, un proyecto estratégico para fortalecer el sistema energético de la Meseta Central y continuar diversificando la matriz energética provincial.

El acto tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Paso de Indios, Héctor Eduardo Méndez; el gerente general de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A.U. (EPECH), Sebastián De la Vallina; los representantes de la empresa Itasol S.A., adjudicataria de la obra, Juan Carlos Fernández, presidente y representante de Coral Energía; Natalia Del Cogliano, gerenta de Relaciones Institucionales; Maximiliano Gonella, gerente de Operaciones y Desarrollo de Itasol; y los legisladores provinciales Daniel Hollmann y Luis Juncos.

La iniciativa contempla una inversión provincial de USD 5.478.082 para la construcción de un Parque Solar Fotovoltaico de 2,8 MWp de potencia instalada, con un sistema de almacenamiento mediante baterías (BESS) de 5 MWh que permitirá abastecer la demanda durante las horas sin generación solar, mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico y avanzar en la incorporación de energías renovables a la matriz energética provincial.

Una obra estratégica para la Meseta

Al respecto, Torres aseguró que “hoy estamos poniendo en marcha un proyecto estratégico que marca un paso muy importante para la modernización del sistema energético de Chubut”, y destacó que la iniciativa “nos va a permitir seguir diversificando nuestra matriz energética e incorporando tecnología de vanguardia”.

“Estamos demostrando que se puede modernizar el sistema energético de la provincia y llevar soluciones concretas a cada uno de nuestros pueblos, que durante años sufrieron la desidia y la falta de inversiones para acceder a un servicio tan básico como la energía, y que hoy es posible gracias a un fuerte compromiso y a una administración eficiente e inteligente de los recursos”, señaló el titular del Ejecutivo.

Asimismo, el mandatario sostuvo que se trata de “una obra fundamental porque va a mejorar la calidad del servicio eléctrico, brindar mayor confiabilidad al sistema y transformar la calidad de vida de los vecinos de Paso de Indios y de toda la región”.

Sustentabilidad e innovación

“Desde el primer día de gobierno asumimos el compromiso no solo de garantizar el acceso a los servicios en todo el territorio provincial, sino también de hacerlo de manera sustentable y cuidando el ambiente, y eso lo estamos consolidando con hechos concretos”, agregó el Gobernador.

“Esta obra demuestra que, con planificación, innovación y una administración eficiente de los recursos, podemos seguir modernizando la infraestructura energética de Chubut y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó Torres.

Por su parte, el presidente de Coral Energía, Juan Carlos Fernández, señaló que “estamos muy contentos de llegar a Chubut con un proyecto innovador y sostenible que permitirá brindar energía segura, limpia y más económica a la comunidad de Paso de Indios”. Además, agradeció “al gobernador Ignacio Torres, al intendente Héctor Eduardo Méndez, a sus equipos y a la EPECh por la confianza y el trabajo conjunto” y ponderó que este “sea el primero de muchos proyectos que contribuyan al desarrollo energético de la provincia”.

Capacidad instalada y menor impacto ambiental

La obra comprende una inversión provincial de USD 5.478.082 y corresponde a un proyecto híbrido que combina generación solar con almacenamiento mediante baterías, permitiendo optimizar el abastecimiento eléctrico y reducir en un 80% el consumo de combustible de los generadores diésel.

El parque estará integrado por 4.680 paneles solares de 615 W cada uno, 130 estructuras metálicas, 8 inversores de 330 kVA, se desarrollará sobre un predio de aproximadamente 5,5 hectáreas y se conectará a la red eléctrica existente de Paso de Indios mediante una línea de 13,2 kV.

Este modelo reducirá significativamente el costo de la energía para la localidad, disminuirá la contaminación sonora del actual sistema de generación y contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, el sistema brindará mayor confiabilidad y calidad al servicio eléctrico gracias al almacenamiento mediante baterías, que garantizará el suministro durante la noche o ante variaciones climáticas, y a una microred inteligente que administrará automáticamente la operación del sistema.

El parque contará además con un sistema de control inteligente (SCADA), que administrará automáticamente todas las fuentes de generación, priorizando el uso de energía renovable y reduciendo al mínimo el consumo de combustible.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos.