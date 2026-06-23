Chubut fortalece su competitividad y extiende incentivos para la industria de Cruceros 

La iniciativa contempla una serie de beneficios orientados a estimular la llegada de buques turísticos, brindar mayor previsibilidad a las compañías navieras y potenciar el impacto económico que la actividad genera en toda la región.

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chubut para fortalecer la actividad portuaria, turística y productiva de la provincia, la Administración Portuaria de Puerto Madryn prorrogó por dos temporadas adicionales su Régimen Promocional de Cruceros. La medida busca consolidar al destino dentro de los itinerarios internacionales, promover nuevas recaladas y acompañar el proceso de transformación azul que viene desarrollando el puerto.

De esta manera, el organismo aprobó la Resolución Nº 055/26 mediante la cual extiende la medida para las temporadas 2027/2028 y 2028/2029, producto de los resultados positivos registrados en los últimos años.

La iniciativa contempla una serie de beneficios orientados a estimular la llegada de buques turísticos, brindar mayor previsibilidad a las compañías navieras y potenciar el impacto económico que la actividad genera en Puerto Madryn y en toda la región.

Descuentos, bonificaciones e incentivos

Entre las medidas previstas se incluyen descuentos por recaladas recurrentes, incentivos para aquellas compañías que incrementen la cantidad de escalas respecto de temporadas anteriores, beneficios para buques de mayor porte y bonificaciones especiales para embarcaciones que permanezcan más de 24 horas en destino.

En ese marco, se establecen descuentos de hasta el 20% en la Tasa de Uso de Puerto para compañías con seis o más recaladas por temporada, un beneficio adicional del 5% para navieras que aumenten su actividad respecto de la temporada previa y un régimen especial para fomentar estadías prolongadas, que puede alcanzar una bonificación del 100% de la tasa correspondiente al segundo día de permanencia para determinados buques.

Asimismo, la normativa fija un tope de 60.000 toneladas de registro neto para el cálculo de la Tasa de Uso de Puerto, favoreciendo la operación de embarcaciones de mayor capacidad y fortaleciendo la competitividad de Puerto Madryn frente a otros destinos de la región.

Desarrollo y movimiento económico

Al referirse a la medida, el administrador de la APPM, Sergio Bustos, destacó que “la extensión de este régimen promocional refleja una decisión estratégica de continuar fortaleciendo la competitividad de Puerto Madryn dentro de los itinerarios internacionales de cruceros. Nuestro objetivo es generar condiciones que incentiven nuevas recaladas, promuevan estadías más prolongadas y contribuyan al crecimiento de una actividad que genera empleo, movimiento económico y desarrollo para toda la región”.

Bustos remarcó además que “Puerto Madryn ha logrado consolidarse como uno de los destinos más valorados de la Patagonia, y desde la Administración Portuaria vamos a seguir trabajando junto al sector público y privado para potenciar esa posición, acompañando una mirada de desarrollo sostenible, ordenado y con impacto positivo para la comunidad”.

Puerto Azul

La medida también se enmarca en los avances que viene llevando adelante la APPM en su proceso de transformación hacia un puerto azul, incorporando criterios de sostenibilidad y mejora continua en la gestión portuaria. En este sentido, el puerto viene trabajando en el fortalecimiento de una agenda azul orientada a compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado ambiental, la integración con la comunidad y la consolidación de buenas prácticas vinculadas a la actividad portuaria, conforme lo lineamientos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Desde la industria internacional de cruceros valoraron positivamente la iniciativa. Marco Ferraz, presidente ejecutivo de CLIA Brasil, señaló que “la decisión de la Administración Portuaria de Puerto Madryn de extender este régimen de incentivos constituye una señal concreta de apoyo al desarrollo de la actividad de cruceros. Se trata de una herramienta que mejora la competitividad del destino, brinda previsibilidad a las compañías y contribuye a fortalecer la presencia de Puerto Madryn dentro de los itinerarios internacionales”.

Según las previsiones actuales, ya se encuentran anunciadas 37 recaladas para la temporada 2027/2028 y 27 recaladas para la temporada 2028/2029, cifras que reflejan el interés de las compañías por continuar operando en el destino y la confianza del sector en las condiciones que ofrece Puerto Madryn.

De esta manera, el Gobierno del Chubut, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, continúa fortaleciendo una política de desarrollo portuario, turístico y productivo que busca consolidar a la ciudad como una de las principales puertas de entrada del turismo de cruceros en Argentina y la Patagonia.



