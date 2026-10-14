Chubut fortalece la preparación para responder ante emergencias asociadas al fenómeno El Niño

La Subsecretaría de Protección Ciudadana desarrolló actividades en Paso de Indios, Cushamen, Paso del Sapo, Puerto Madryn, Trelew y Rawson, articulando con autoridades municipales y comunales, áreas de Protección Civil, Salud, Policía, Acción Social, Guardavidas y otros actores con intervención local.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, desarrolló actividades en Paso de Indios, Cushamen, Paso del Sapo, Puerto Madryn, Trelew y Rawson, articulando con autoridades municipales y comunales, áreas de Protección Civil, Salud, Policía, Acción Social, Guardavidas y otros actores con intervención local ante emergencias.

Las acciones se enmarcan en la necesidad de anticipar posibles impactos asociados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y contar con información actualizada sobre los recursos humanos y materiales disponibles, las condiciones de los servicios esenciales, las posibilidades de asistencia y evacuación, así como aquellas necesidades que deban ser contempladas en la planificación.

Durante los encuentros se compartió información sobre las características del fenómeno, los escenarios que podrían presentarse en el territorio y las posibles afectaciones asociadas. También se analizaron informes meteorológicos, información vinculada con cuencas y caudales y las condiciones particulares de cada localidad y de su población.

Además, se realizaron recorridas en el río Chubut para identificar puntos de referencia destinados a su monitoreo. En las reuniones también se abordaron aspectos vinculados con la cuenca y sus afluentes, posibles afectaciones y el seguimiento de rutas y sectores que pudieran verse comprometidos.

Asimismo, se coordinó con personal de Salud la realización de recorridas y visitas a pobladores ubicados en sectores ribereños de zonas aledañas a Paso del Sapo, para acercar medicación y realizar seguimiento sanitario. También se mantuvo contacto con guardaparques del Área Natural Protegida Piedra Parada, a fin de coordinar el monitoreo del río en ese sector y fortalecer las comunicaciones radiales.

Las reuniones permitieron actualizar la información de cada localidad, identificar necesidades concretas y acordar acciones de seguimiento entre los organismos involucrados, contando así con un panorama actualizado sobre las capacidades y condiciones de respuesta ante una eventual emergencia.

—