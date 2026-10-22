Chubut fortalece la planificación preventiva ante el fenómeno de “El Niño” en la Comarca Andina

Se realizaron encuentros para compartir información sobre el estado de las cuencas hídricas, sectores críticos identificados y las herramientas de seguimiento ante posibles contingencias.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante en El Hoyo un encuentro de trabajo con representantes de organismos de la provincia y de Río Negro, en el marco de las acciones de preparación ante posibles escenarios asociados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en la Comarca Andina.

La jornada fue impulsada por la Delegación Las Golondrinas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Participaron integrantes de Protección Civil de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila y El Bolsón, junto con personal de la Dirección Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro, la Administración de Parques Nacionales y especialistas en gestión ambiental e hidráulica.

Monitoreo de cuencas y sectores críticos

Durante el encuentro se presentaron los informes trimestrales emitidos por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las herramientas utilizadas para monitorear las cuencas de la región. Asimismo, representantes de la DPA de Río Negro expusieron sobre las tareas de seguimiento que realiza el organismo y los aspectos que deben considerarse en el monitoreo de cuencas compartidas entre ambas provincias.

Cada localidad compartió información sobre las condiciones de su jurisdicción y los sectores críticos que tiene identificados. En particular, Protección Civil de El Bolsón realizó una presentación con datos territoriales relevantes para el análisis de situaciones que pueden afectar a distintas localidades de la Comarca Andina.

También se revisaron modelos meteorológicos y plataformas de monitoreo, con el objetivo de poner en común las herramientas disponibles para el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hídricas.

Intercambio de datos

Como resultado del encuentro, los organismos participantes acordaron mantener el intercambio de datos de seguimiento ante posibles eventos meteorológicos e hídricos, tanto durante la temporada estival como en otras épocas del año.

De esta manera, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, continúa promoviendo el trabajo conjunto con municipios y organismos de otras jurisdicciones para mejorar la preparación y respuesta ante posibles emergencias.