Chubut fortalece la formación secundaria a través de nuevos convenios de cooperación con la Universidad Nacional de la Patagonia

A través del Ministerio de Educación se promueve la educación financiera en las escuelas, al tiempo que se acompañará la realización de olimpiadas en el marco de los 60 años de la Facultad de Ciencias Económicas.



Con el objetivo de seguir fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo provincial y la universidad pública, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Educación, firmó con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco dos acuerdos específicos para promover la educación financiera en las escuelas secundarias y acompañar la realización de las Olimpiadas de Desarrollo Social, Económico y Productivo “60° Aniversario de la FCE”.



Concretamente el ministro de Educación, José Luis Punta y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Julio Ibáñez, rubricaron en Rawson dos convenios de cooperación académica, participando del encuentro también la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; el director general de Educación Secundaria, Martín Larmeu; y la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, Marcela Denadei.



Olimpiadas de Desarrollo Social, Económico y Productivo



Uno de los acuerdos firmados establece la colaboración del Ministerio de Educación en la realización de las Olimpiadas de Desarrollo Social, Económico y Productivo “60° Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas», una propuesta destinada a estudiantes de escuelas secundarias de toda la provincia, que busca fomentar la creatividad, la innovación y el compromiso con el desarrollo local.



Cada equipo, conformado por entre tres y seis estudiantes y hasta tres docentes tutores, deberá proponer una idea de negocio innovadora orientada al crecimiento social, económico y productivo de su barrio, localidad o región. Las instancias Local y Regional ya se realizaron de manera virtual, mientras que la final provincial se llevará a cabo el 20 de noviembre en la ciudad de Puerto Madryn, de forma presencial.



Antes de la jornada final, los equipos deberán presentar su plan de negocios en el campus virtual de la Facultad y exponer el prototipo de su proyecto durante la competencia.



La Facultad realizará el seguimiento académico de las propuestas, promoviendo el espíritu emprendedor y el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes.



Programa de Educación Financiera Educativa – Chubut



El segundo convenio firmado por Punta e Ibañez tiene como finalidad el desarrollo de materiales de referencia y apoyo pedagógico para la implementación del Programa de Educación Financiera Educativa – Chubut, en el marco de la Ley VIII N° 150.



A través de este acuerdo, ambas instituciones trabajarán conjuntamente en la elaboración de un Marco Referencial y un Manual de Lineamientos Pedagógicos para la enseñanza de la educación financiera en el nivel secundario. Estos documentos ofrecerán orientaciones, estrategias y propuestas didácticas que faciliten a los docentes incorporar de manera significativa los contenidos vinculados con la gestión responsable de los recursos, la planificación y la toma de decisiones económicas informadas.



El trabajo será coordinado por una Comisión de Trabajo, integrada por representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y del Ministerio de Educación, con el acompañamiento del Comité Coordinador Interinstitucional conformado por la secretaria de Extensión, Marcela Denadei, y el director general de Educación Secundaria, Martín Larmeu.



Estos acuerdos reflejan el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio Torres con la formación integral de los estudiantes, promoviendo la vinculación entre la educación secundaria y la educación superior y fortaleciendo las capacidades para el desarrollo social, económico y productivo de la provincia.

