Chubut fortalece el Turismo de Aventura con presencia en la Cumbre Mundial realizada en Chile

Con el acompañamiento del Gobierno, empresas del sector turístico representaron a la Provincia en la Adventure Travel World Summit 2025, el mayor evento del año para los profesionales de viajes de aventura. La participación chubutense fue clave para visibilizar la oferta y generar vínculos con operadores internacionales de manera directa.

Dando continuidad a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para posicionar a Chubut como uno de los principales destinos turísticos; representantes del sector privado de la provincia participaron días atrás de la Cumbre Mundial de Viajes de Aventura que se realizó en la localidad chilena de Puerto Natales.

Con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, empresas de la provincia formaron parte del evento que reunió, a lo largo de 4 jornadas, a más de 800 operadores turísticos, representantes de destinos, escritores de viajes de aventura y líderes de opinión de todo el mundo para explorar tendencias de viajes, celebrar hitos y desarrollar nuevas conexiones.

Destacada participación chubutense

Se trata del mayor evento del año para los profesionales del sector y se presenta como una oportunidad única para el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos chubutenses. En este marco, la Agencia Chubut Turismo convocó al sector privado para participar de este evento que significa un espacio estratégico para visibilizar la oferta provincial y generar vínculos con operadores internacionales de manera directa.

En el caso de Chubut, participaron la empresa Avistajes Bottazzi, la Fundación Rewilding y el Ente Comodoro Turismo, quienes compartieron en la Cumbre sus principales propuestas de turismo de aventura.