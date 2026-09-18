Chubut fortalece el desarrollo turístico del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral

Autoridades de Nación, Provincia y Camarones recorrieron el sitio, en una jornada que incluyó navegación por el área protegida, la visita a la Isla Leones y su histórico faro, además de un recorrido por Estancia San Miguel.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, acompañó una recorrida institucional por el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA) junto a Parques Nacionales y la Municipalidad de Camarones.

De la jornada participaron el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna; el director nacional de Planeamiento, Matías Hermida; la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas de la provincia, Nadia Bravo; autoridades del municipio de Camarones y representantes de la Fundación Rewilding Argentina.

“Este trabajo articulado nos permite dar un paso más en la consolidación y posicionamiento turístico del Parque Provincial Patagonia Azul, un destino estratégico para Chubut que fue creado durante la gestión del gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres. La articulación entre Nación, Provincia, Camarones y los distintos actores que trabajan en el territorio es fundamental para transformar ese potencial, con un enorme valor natural y cultural, en oportunidades concretas de desarrollo turístico para toda la región, siempre desde una mirada que tenga a la conservación como uno de sus pilares”, sostuvo el ministro Lapenna.

La actividad incluyó una navegación por el área protegida, con visitas a Isla Leones e Isla Caleta Hornos. En Isla Leones, las autoridades recorrieron el sendero principal y conocieron el histórico Faro Leones, declarado Monumento Histórico Nacional.

La jornada continuó en Estancia San Miguel, donde fueron recibidos por guardafaunas y recorrieron parte del Portal Isla Leones, sus espacios de uso turístico y propuestas de alojamiento.

Como cierre, se realizó una reunión de trabajo con la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, en la que participaron representantes de Nación, Provincia, municipio y la Fundación Rewilding Argentina.

La presencia conjunta de los distintos actores vinculados al Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral constituye una instancia de trabajo para continuar consolidando la gestión del área protegida y potenciar sus valores naturales, culturales y turísticos. El encuentro permitió compartir criterios y avanzar en una agenda de trabajo articulada.

El Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral fue creado en 2009 y comprende ambientes de la estepa patagónica y del Mar Argentino, incluyendo más de cuarenta islas e islotes y una superficie aproximada de 103.574 hectáreas.



