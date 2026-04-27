Chubut: Estatales paran y se movilizan con fuerte reclamo salarial

Trabajadores estatales de Chubut llevan adelante un paro provincial con movilizaciones, entre ellas sobre la Ruta 40 a la altura de Puente de Salamín. La protesta está impulsada por ATE y cuenta con el acompañamiento de la CTA Autónoma, en medio de un creciente malestar por la política salarial. Trabajadores estatales de Chubut llevan adelante un paro provincial con movilizaciones, entre ellas sobre la Ruta 40 a la altura de Puente de Salamín. La protesta está impulsada por ATE y cuenta con el acompañamiento de la CTA Autónoma, en medio de un creciente malestar por la política salarial.

Soledad Ayail, referente gremial, expresó su indignación por la brecha entre sueldos: «Un trabajador tiene que vivir con 600.000 pesos, que es indigente, y un funcionario hoy está arriba de los 6 millones». Y cuestionó el último incremento: «Un 200% para todo lo que es el gobierno y un 3% por decreto, es una vergüenza».

La dirigente advirtió sobre la situación social: «Hoy tratamos de sobrevivir. Estamos viendo si comemos o no comemos». En ese sentido, remarcó que los ingresos actuales no alcanzan: «No llegamos a pasar el día 15 de cada mes». También sumó a docentes y otros sectores: «No hay un trabajador que cobre bien».

Desde el gremio reclaman un salario acorde al costo de vida: «Hoy acá no se puede vivir si no cobramos 2 millones, sin eso no podemos vivir». Y cuestionó el piso salarial anunciado: «Dijeron que nadie iba a cobrar menos de 800.000 pesos. ¿Quién vive con 800.000 pesos?».