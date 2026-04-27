Chubut: Estatales paran y se movilizan con fuerte reclamo salarial

Trabajadores estatales de Chubut llevan adelante un paro provincial con movilizaciones, entre ellas sobre la Ruta 40 a la altura de Puente de Salamín. La protesta está impulsada por ATE y cuenta con el acompañamiento de la CTA Autónoma, en medio de un creciente malestar por la política salarial.
Soledad Ayail, referente gremial, expresó su indignación por la brecha entre sueldos: «Un trabajador tiene que vivir con 600.000 pesos, que es indigente, y un funcionario hoy está arriba de los 6 millones». Y cuestionó el último incremento: «Un 200% para todo lo que es el gobierno y un 3% por decreto, es una vergüenza».
La dirigente advirtió sobre la situación social: «Hoy tratamos de sobrevivir. Estamos viendo si comemos o no comemos». En ese sentido, remarcó que los ingresos actuales no alcanzan: «No llegamos a pasar el día 15 de cada mes». También sumó a docentes y otros sectores: «No hay un trabajador que cobre bien».
Desde el gremio reclaman un salario acorde al costo de vida: «Hoy acá no se puede vivir si no cobramos 2 millones, sin eso no podemos vivir». Y cuestionó el piso salarial anunciado: «Dijeron que nadie iba a cobrar menos de 800.000 pesos. ¿Quién vive con 800.000 pesos?».
La medida de fuerza continuará al menos hasta el miércoles. «Vamos a seguir hasta que nos digan cuánto es lo que nos van a dar de aumento. Si no, no vamos a levantar la medida», afirmó Ayail, quien además señaló que «nadie del gobierno se ha comunicado» con los gremios hasta el momento.