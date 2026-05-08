Chubut es reconocida por sus avances en conectividad en el evento más importante del ecosistema de internet en Argentina

La provincia expuso sobre la concreción de la instalación de un Punto de Intercambio de Internet en Esquel que permitirá reducir brechas digitales garantizando igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial.

El Gobierno del Chubut fue reconocido por sus concreciones estratégicas para fortalecer la conectividad, en pos del desarrollo tecnológico en la Patagonia, durante la realización del Internet Day organizado por la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el evento más importante de ese sector en Argentina que reúne a los referentes de la industria digital.

Representando a la provincia participó la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos Gobierno del Chubut, Tamara Sander, quien presentó los avances respecto a la instalación de un IXP (Internet Exchange Point o Punto de Intercambio de Internet) en Esquel que convierte a la Provincia y a la ciudad en un nodo clave de la red nacional, promoviendo su visibilidad como punto de conectividad. Además, representa una mejora sustancial en la infraestructura digital provincial, permitiendo que el tráfico se mantenga dentro de la región, reduciendo las brechas digitales al garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial.

Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE) destacaron el trabajo para la instalación de esta infraestructura, ya que el último IXP inaugurado fue en 2023 en la Provincia de Corrientes. Además se remarcó que hace más de 6 años se intenta lograr su instalación y que dentro del territorio provincial solamente existe un IXP en Puerto Madryn, el cual fue inaugurado en 2012.

La funcionaria del Chubut compartió uno de los paneles del evento, que se está realizando en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con Luis Eduardo Constanzo, vicepresidente IXP de la Cámara Argentina de Internet; Alejandro Rapallini, coordinador de la Carrera de Redes y Telecomunicaciones de la Universidad del Chubut; Marcelo González, en representación de los ISPs (Proveedores de Servicios de Internet); y Adrián Alderete, coordinador de Ingeniería Comercial de Silica Networks.

Durante su exposición la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos del Gobierno del Chubut, agradeció «a la Cámara Argentina de Internet (CABASE)» así como también «a los ISP que han invertido y colaborado para este proyecto», y en relación a lo que ahora sucederá en la Provincia recordó que «había un compromiso de muchos años y no se había concretado. Ahora estamos más cerca de poder hacerlo, con mucho trabajo y articulación entre el sector público y privado», destacó.



Asimismo Sander subrayó el rol de la Universidad del Chubut (UDC) al indicar que «es una pata muy importante porque dentro de ese espacio va a estar instalado y nos va a permitir que todos los estudiantes de la carrera de redes y telecomunicaciones puedan conocer y trabajar al lado del IXP (Internet Exchange Point o Punto de Intercambio de Internet)».

Atracción para nuevas inversiones

La instalación de un IXP en Esquel permitirá además fortalecer el posicionamiento institucional de la Provincia como referente en infraestructura de Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC), lo que posibilitará también atraer posibles inversiones tecnológicas, CDNs de contenido (como Google, Netflix, Meta, etc.) promoviendo el desarrollo de un clúster regional de servicios digitales, entre otros beneficios.

Cabe remarcar que un IXP (Internet Exchange Point o Punto de Intercambio de Internet) es una infraestructura física donde múltiples redes, como Proveedores de Servicios de Internet (ISPs), redes de contenido (CDNs) y empresas, conectan sus redes directamente para intercambiar tráfico local. Esto mejora la velocidad, reduce la latencia y disminuye los costos al evitar el tránsito por rutas internacionales.



