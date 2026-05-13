Chubut es parte del programa » Mujeres Lideres en Salud»

La iniciativa promueve la consolidación de una red federal de mujeres líderes orientada a construir un sistema de salud más cuidado, justo, inclusivo y equitativo. Desde su inicio, la iniciativa ha convocado a más de 140 mujeres de distintas provincias.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, participó de la tercera edición del Programa “Mujeres Líderes en Salud”, una iniciativa impulsada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con el acompañamiento de las compañías biofarmacéuticas AstraZeneca, Novartis y Roche, y la certificación académica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El programa reúne a 40 mujeres de todo el país que se desempeñan en ministerios, obras sociales nacionales y provinciales, así como en distintos espacios de gestión del sistema de salud, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de liderazgo, ampliar redes de trabajo y acompañar su desarrollo profesional.

Al encuentro de apertura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistió la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la doctora Silvina Leiva, que es la representante de la cartera sanitaria chubutense en esta iniciativa que promueve la consolidación de una red federal de mujeres líderes orientada a construir un sistema de salud más cuidado, justo, inclusivo y equitativo.

Potenciar el rol de las mujeres como agentes de transformación en el sistema de salud

El Programa, que se desarrolla bajo modalidad híbrida a lo largo de 15 encuentros, combina instancias de formación con espacios de mentoría individual y grupal, promoviendo el desarrollo de competencias clave para el liderazgo en salud pública. Su propósito es potenciar el rol de las mujeres como agentes de transformación en el sistema de salud, ampliando perspectivas, fortaleciendo el posicionamiento y promoviendo el diseño de nuevos escenarios.

Desde su inicio, la iniciativa ha convocado a más de 140 mujeres de distintas provincias, generando un impacto significativo en el fortalecimiento de liderazgos en ámbitos estratégicos del sector sanitario.

En Argentina, si bien el 72% de la fuerza laboral en salud está conformada por mujeres, solo acceden al 25% de las posiciones de liderazgo. En este contexto, el programa se posiciona como una herramienta clave para reducir esta brecha, promoviendo una mayor equidad en la toma de decisiones y contribuyendo a sistemas de salud más eficientes y representativos.

La participación en este tipo de espacios refuerza el compromiso de la Secretaría de Salud del Chubut con el desarrollo de políticas públicas que integren la perspectiva de género, fortalezcan las capacidades de gestión y promuevan el trabajo en red a nivel federal.