Chubut es la primera provincia del país en evaluar integralmente su Sistema de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes junto a UNICEF

En una iniciativa inédita a nivel nacional, el Gobierno Provincial y UNICEF Argentina presentaron los resultados de un estudio que recuperó la voz de más de 120 actores del sistema de protección de derechos de toda la provincia. El diagnóstico permitirá consolidar los avances alcanzados, identificar oportunidades de mejora y establecer una agenda de trabajo que involucre a los tres Poderes del Estado.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y en articulación con UNICEF Argentina, presentó este martes 24 de noviembre, en el auditorio de la Honorable Legislatura Provincial, los resultados de la aplicación de la herramienta internacional de evaluación denominada “Hacia un sistema de protección más eficaz. Diagnóstico y propuestas de mejora para la garantía de derechos de niños y adolescentes en Chubut”.

La actividad estuvo encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna y la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, y contó con la participación de la representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Úbeda Castillo, y del especialista del organismo Alejandro Morlachetti.

El encuentro reunió a legisladoras provinciales, representantes de la Defensa Pública, referentes de las áreas de Educación, Salud y Seguridad, integrantes de los Servicios de Protección de Derechos, equipos directivos de instituciones y equipos técnicos que trabajan cotidianamente en la promoción, protección y restitución de derechos de niños y adolescentes.

Una experiencia inédita en Argentina

En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, Chubut se convirtió en la primera provincia argentina en avanzar en la aplicación de esta herramienta internacional, asumiendo la decisión política de someter a una evaluación integral su propio sistema de protección de derechos.

El proceso constituyó un ejercicio de apertura, transparencia y revisión institucional, orientado a generar evidencia que permita mejorar la calidad de las intervenciones y fortalecer las políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias.

Para la elaboración del diagnóstico se realizaron encuestas y 79 entrevistas semiestructuradas que permitieron recuperar la voz de más de 120 actores clave pertenecientes a 17 organismos del sistema, con un importante despliegue territorial a lo largo y ancho de la provincia.

El estudio contempló la participación de referentes de los tres Poderes del Estado, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, incorporando las experiencias, perspectivas y conocimientos de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de garantizar derechos.

La decisión política de evaluar para transformar

Durante la presentación, la ministra Florencia Papaiani puso en valor la importancia de contar con una mirada externa y especializada como la de UNICEF y la decisión del Gobierno Provincial de avanzar en este proceso de evaluación.

“Cuando decidimos iniciar este trabajo junto a UNICEF, lo hicimos con la convicción de que para mejorar nuestras políticas públicas primero debemos tener la capacidad de evaluar lo que hacemos. No buscamos un diagnóstico que simplemente nos diga qué estamos haciendo bien, sino una herramienta que también nos permita reconocer nuestras dificultades, identificar las brechas existentes y asumir la responsabilidad de trabajar para superarlas”, expresó la ministra.

En ese sentido, agregó: “Chubut ha sido históricamente una provincia pionera en materia legislativa respecto de los derechos de las infancias y adolescencias. Pero nuestro desafío es que esos derechos no queden solamente plasmados en una ley, sino que se traduzcan en respuestas concretas, oportunas y eficaces para cada niño y adolescente, independientemente del lugar de la provincia en el que viva”.

Avances y fortalezas del sistema provincial

Entre los principales resultados del diagnóstico se destacaron:

* El carácter pionero del marco normativo provincial en materia de protección integral de derechos, a través de la Ley III Nº 21.

* El fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Desarrollo Humano.

* El incremento del financiamiento provincial destinado al fortalecimiento de los equipos profesionales y territoriales entre 2024 y 2026.

* La cobertura territorial de los Servicios de Protección de Derechos, que actualmente alcanza al 72 % de la provincia.

* La implementación de los Servicios de Protección de Derechos Mancomunitarios, como una estrategia innovadora para garantizar el acceso a derechos en las localidades de menor densidad poblacional.

* El fortalecimiento del Registro Único Nominal (RUN Chubut), cuya carga de información registró un incremento superior al 1.000% entre 2024 y 2025.

* La incorporación de Chubut como primera provincia patagónica a la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) de UNICEF.

Una hoja de ruta para los próximos desafíos

La presentación permitió, además, identificar oportunidades de mejora y establecer prioridades para la construcción de una agenda estratégica interinstitucional.

Entre ellas se encuentran la actualización del marco normativo provincial, la ampliación de la cobertura de los Servicios de Protección de Derechos hasta alcanzar la totalidad de los municipios y comunas rurales, el fortalecimiento de los mecanismos de articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la optimización de los procedimientos vinculados a las medidas excepcionales de protección y la ampliación del alcance territorial de la Línea 102.

También se planteó la necesidad de fortalecer los espacios institucionales de participación, garantizando el derecho de niños y adolescentes a ser escuchados e incorporar sus voces en el diseño de las políticas públicas que los involucren.

Al respecto, Papaiani destacó la importancia de la participación de los distintos actores del sistema y la necesidad de profundizar el trabajo articulado.

“Que hoy estemos reunidos en la Legislatura, con representantes de los distintos Poderes del Estado, de los municipios y de las áreas de Salud, Educación, Seguridad y Protección de Derechos, tiene un enorme significado. Ningún organismo puede garantizar derechos de manera aislada. La corresponsabilidad no puede ser solamente un principio enunciado en nuestras leyes, tiene que ser una práctica cotidiana de quienes integramos el Estado”.

Finalmente, la titular de la cartera de Desarrollo Humano agradeció el acompañamiento de UNICEF Argentina y el compromiso de todos los actores que participaron del proceso de evaluación.

“Este diagnóstico no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Hoy tenemos evidencia, tenemos una hoja de ruta y tenemos la responsabilidad de avanzar. El verdadero valor de este trabajo estará en nuestra capacidad de transformar esa evidencia en decisiones, esas decisiones en acciones y esas acciones en mejores condiciones de vida para nuestros niños y adolescentes”, concluyó.

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