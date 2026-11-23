Chubut, el mejor lugar del mundo para observar el eclipse solar anular de 2027

El Gobierno declaró el evento de Interés Turístico Provincial. Será en febrero de 2027 y a lo largo de toda la provincia se desarrollarán propuestas que combinan observación científica, naturaleza, gastronomía, vinos y patrimonio cultural.

El 6 de febrero de 2027, Chubut será protagonista de un acontecimiento astronómico de relevancia internacional: un eclipse solar anular que podrá observarse desde distintos puntos de la provincia, con especial interés en la región cordillerana, donde Esquel, Trevelin y sus alrededores se preparan para recibir a visitantes y aficionados a la astronomía.

En este marco, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, declaró al eclipse de Interés Turístico Provincial, destacando su potencial para impulsar la promoción del destino, diversificar la oferta de experiencias y atraer visitantes nacionales e internacionales. Además, en noviembre, el evento fue declarado de Interés Legislativo por la Legislatura de la Provincia.

Experiencias para descubrir el eclipse en Chubut

La preparación para el eclipse ya reúne distintas iniciativas turísticas que ofrecen alternativas para disfrutar del fenómeno desde entornos naturales, establecimientos rurales, viñedos, espacios de observación y sitios de gran valor paisajístico.

La oferta turística reúne propuestas que permiten planificar distintas maneras de vivir el acontecimiento, con alternativas que combinan observación astronómica, excursiones, gastronomía, alojamiento y atractivos naturales y culturales de la provincia.

Eclipse en Carnaval 2027 Patagonia Sky: se realizará el 6 de febrero en Estancia El Pañuelo, Puerto Lobos. Incluye bienvenida de campo, charla magistral, acceso al campo y la playa, observación guiada con telescopio y lentes certificados, y almuerzo patagónico.

Acrux Astroturismo – Anillo de Fuego Patagónico: propone observar el eclipse desde el Refugio de Vida Silvestre La Esperanza, en el norte de la costa chubutense. La experiencia, prevista para el 6 y 7 de febrero, combina astronomía, conservación, visita a la lobería, gastronomía regional y observación nocturna del cielo.

Campamento Astronómico Margherita: ubicado en Esquel, en el centro de la línea de sombra del eclipse, ofrece una experiencia de observación guiada con visores homologados, servicios gastronómicos y un entorno rural privilegiado para contemplar el anillo de fuego.

Observación del Eclipse Solar Anular en el Parque Nacional Los Alerces: contará con sectores priorizados en Playa La Usina, en la zona centro, y Bahía Mansa, en la zona sur. La propuesta incluye observación guiada, charlas científicas, interpretación ambiental, actividades culturales y servicios para los visitantes.

Anillo de Fuego desde Laguna La Zeta: una experiencia de astroturismo en la Reserva Natural Urbana de Esquel, que incluye traslado, guía profesional, visores homologados y una charla sobre las características del fenómeno y la observación segura.

Campamento Astronómico Carao: en Pueblo Carao, Esquel, propone disfrutar del eclipse desde las orillas de la laguna, rodeados de montañas patagónicas. La experiencia incluye observación guiada, visores homologados y servicios gastronómicos.

Taiyō & Astros: una experiencia sensorial de día completo en Taiyō Jardín Cordillerano, Trevelin, que combina observación astronómica en un entorno natural especialmente seleccionado, traslados desde Esquel, guía profesional y gastronomía regional.

Campamento Astronómico Diurno: en Cerro Cónico, Los Cipreses, Trevelin, ofrece un espacio de observación ubicado en la línea central del evento, dentro de un establecimiento agroturístico con vistas privilegiadas del Valle 16 de Octubre y servicios para los visitantes.

Eclipse en Casa Yagüe: en Trevelin, sobre la Ruta Nacional 259, kilómetro 63,5, integra observación segura con guía habilitado, visita al viñedo y la bodega, y un almuerzo Farm to Table con degustación de tres etiquetas de vinos de producción propia.

Evento Eclipse desde Nawal Glamping: en Trevelin, sobre la Ruta Provincial 17, kilómetro 1, propone disfrutar del fenómeno desde un establecimiento de glamping, con servicios gastronómicos, guía especializado, visores homologados y música en vivo.

Eclipse en el corazón del volcán: una excursión hacia el Área Natural Protegida Piedra Parada que combina la observación del fenómeno con un recorrido por los paisajes de la meseta, el Río Chubut y el Cañadón La Buitrera, incluyendo traslado, guía profesional y picnic.

Espacio de Observación Campamento Galileo Galilei: en La Floral, sobre la Ruta Nacional 259, kilómetro 48, ofrecerá observación guiada con telescopios profesionales y filtros solares certificados, charlas especializadas y servicios gastronómicos. También dispone de una alternativa de alojamiento de tres noches en La Floral Lodge.

El Viaje Solar del Viejo Expreso Patagónico: una experiencia a bordo de La Trochita desde Esquel hasta la estación Nahuelpan, que combina patrimonio ferroviario, cultura mapuche-tehuelche y observación astronómica, con visitas al museo de la comunidad y espacios de artesanías y gastronomía regional.

Eclipse en Esquel y Trevelin – Paquete Integral: del 4 al 7 de febrero, Meraki Sur propone un programa de varios días que incluye traslados desde y hacia el aeropuerto, tres noches de alojamiento, la jornada de observación del eclipse y una excursión por la Ruta Galesa, con visitas a Cascadas, el Molino Nant Fach y un viñedo.

El Anillo de Fuego desde el corazón de la Patagonia: en Piedra Parada, Grado 42 Viajes y Turismo ofrece distintas modalidades para disfrutar del eclipse, con opciones de acceso general y Premium, además de un programa integral de cinco días y cuatro noches que combina observación astronómica, excursiones, alojamiento y actividades de aventura en la Comarca Andina.

Observación coordinada desde el Predio Municipal de Gualjaina: en la intersección de las calles Marcelo Dromaz y avenida Benito Fernández, se desarrollará una actividad abierta al público con información sobre las características del eclipse y las condiciones geográficas de la localidad para observar el fenómeno. Contará con préstamo de visores homologados.

Estas propuestas amplían las posibilidades de recorrer Chubut durante el evento y permiten integrar distintos atractivos de la provincia, desde los bosques y lagos cordilleranos hasta los viñedos, la estepa y los paisajes costeros.

Para conocer en detalle cada una de las experiencias y comunicarse con sus prestadores, está disponible el brochure en la web https://chubutpatagonia.gob.ar/

Un destino para descubrir más allá del eclipse

La experiencia astronómica será también una oportunidad para conocer la diversidad turística de Chubut. Esquel y Trevelin ofrecen circuitos de naturaleza, gastronomía regional, producción vitivinícola, turismo aventura y patrimonio cultural, además de su cercanía con el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La posibilidad de combinar el eclipse con recorridos por áreas naturales protegidas, establecimientos rurales, bodegas y atractivos históricos fortalece el potencial de la provincia para desarrollar propuestas turísticas durante varios días, promoviendo la permanencia de los visitantes y el movimiento económico en las localidades.

Recomendaciones para una observación segura

Para observar el eclipse será indispensable utilizar anteojos certificados para observación solar o filtros diseñados específicamente para este propósito. Nunca se debe mirar directamente al sol sin la protección adecuada, ni utilizar anteojos de sol convencionales. Los telescopios, binoculares y cámaras requieren filtros solares específicos instalados correctamente.

También se recomienda planificar el viaje con anticipación, consultar las condiciones de acceso y los servicios disponibles en cada sitio, y verificar las características de las experiencias antes de contratar.

Con la declaración de Interés Turístico Provincial y el desarrollo de nuevas propuestas de astroturismo, el Gobierno del Chubut continúa impulsando la promoción de sus destinos y la diversificación de la oferta turística, aprovechando un acontecimiento excepcional para mostrar al mundo la riqueza natural, cultural y productiva de la Patagonia.



