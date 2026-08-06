Chubut decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Darío James, intendente de Gaiman

El Gobierno del Chubut expresa su profundo pesar por el fallecimiento del jefe comunal y acompaña a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de la localidad valletana en este difícil momento.

A través del decreto 1186/26, el gobernador Ignacio «Nacho» Torres declaró tres días de duelo por el fallecimiento de Darío James, intendente de Gaiman. El mandatario expresó su profundo pesar y su acompañamiento a familiares, amigos y a toda la comunidad de la localidad valletana en este difícil momento.

Nacido y criado en Gaiman, James mantuvo durante toda su vida un fuerte vínculo con la localidad y sus instituciones. Fue Gerente de la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos y Vivienda Limitada de Gaiman. En 2019 fue elegido intendente de Gaiman y cuatro años después obtuvo nuevamente el respaldo de los vecinos.

Su fallecimiento genera una profunda conmoción en toda la provincia, donde fue reconocido por su compromiso con su comunidad y su vocación de servicio público. Durante los días de duelo, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos

El Gobierno del Chubut hace llegar sus condolencias y acompañamiento a la familia y seres queridos de Darío James, a su equipo de trabajo, a las autoridades municipales y, especialmente, a todos los vecinos de Gaiman ante esta irreparable pérdida.

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