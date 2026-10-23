Chubut Crece: equipos de cuidado se capacitaron para detectar situaciones de violencia y maltrato contra niños

El Gobierno de Chubut realizó en Puerto Madryn un taller sobre detección de indicadores de violencia familiar y de género, maltrato y abuso en la infancias.

El Gobierno de Chubut, en el marco del programa Chubut Crece, realizó este jueves 22 de octubre un taller de capacitación sobre detección de indicadores de violencia familiar y de género, maltrato y abuso sexual contra las infancias. La actividad se desarrolló por la mañana en el Bingo Municipal de Puerto Madryn.

La propuesta estuvo destinada prioritariamente al personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Primera Infancia (CPI), Centros de Acción Familiar (CAF) y Jardines Maternales (JM) de la zona.

El objetivo fue brindar herramientas teórico-prácticas para reconocer de manera temprana posibles signos de violencia familiar, maltrato y abuso sexual contra las infancias (ASI), comprender sus efectos y orientar adecuadamente los procedimientos de actuación desde los espacios de cuidado.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Mariana Contín, médica pediatra del Ministerio de Salud, y de la Lic. Nadine Amed, psicóloga especializada en abuso sexual infantil del Centro de Orientación y Asistencia (COA) del Hospital Ísola. También participaron Carina Viera y la Lic. Elizabeth Olsen, especialistas en género e integrantes del equipo del Ministerio de Desarrollo Humano.

La jornada promovió el fortalecimiento de las capacidades de quienes trabajan cotidianamente con niños y la articulación entre los equipos para acompañar y proteger sus derechos.

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