Chubut construirá una línea de alta tensión para incorporar a Camarones al Sistema Interconectado Nacional

La Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación convocó a la Licitación Pública Nº 06/26 para construir 77 kilómetros de línea de alta tensión. Con un presupuesto oficial de $ 27.156.656.610,88 y un plazo de 720 días corridos, permitirá dejar atrás la generación a gasoil y contar con la potencia que necesitan el crecimiento de la localidad y el desarrollo de su puerto.

En el marco del Plan Provincial de obra pública Galina, el Gobierno del Chubut a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, llamó a Licitación Pública Nº 06/26 para la ejecución de la obra “Línea de Alta Tensión en 132 kV Garayalde – Camarones”, tramitada por Expediente Nº 2518-SIEyP-26. La apertura de ofertas se realizará el sábado 10 de octubre, a las 13 horas, en el Salón C.E.M.M. de la Municipalidad de Camarones.

La licitación comprende, bajo la modalidad llave en mano, 77 kilómetros de línea de 132 kV entre la Estación Transformadora Garayalde -sobre la Ruta Nacional Nº 3- y la Estación Transformadora de 132/33/13,2 kV en Camarones.

La traza se desarrollará dentro de la zona de camino de la Ruta Nacional Nº 3 y de la Ruta Provincial Nº 30, sobre unas 360 estructuras calculadas para resistir la agresión marina, con conductor de aluminio-acero de 300/50 mm² y un cable de guardia de 24 fibras ópticas que permitirá operar la línea a distancia.

El alcance incluye además la línea de media tensión en 13,2 kV que vinculará la estación con la red de distribución local, la alimentación eléctrica de la estación de bombeo del acueducto que abastece a la localidad —situada a 36 kilómetros— y siete subestaciones aéreas de rebaje que llevarán energía a los pobladores rurales de la Ruta Provincial Nº 30.

Al vincularse con la Estación Transformadora Garayalde, que integra el Sub-Sistema Sur-Este de la Provincia en 132 kV, Camarones se incorporará al Sistema Interconectado Nacional. Hoy la localidad se abastece con generación aislada: una central que quema gasoil las veinticuatro horas, a un costo muy superior al de la energía del sistema y sujeta a la logística del combustible.

El cambio significa un servicio más confiable, un menor costo para la Provincia y, sobre todo, potencia disponible: la condición que faltaba para que el puerto sume operaciones, para que la producción agregue valor en la localidad y para que Camarones pueda proyectar su crecimiento.