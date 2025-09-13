Chubut con gran expectativa por la llegada del evento “Experiencia Telebingo”

Se realizará en Trelew el próximo fin de semana en el marco de la «12 Fiesta del Pingüino». Se trata de una propuesta histórica para Lotería del Chubut porque por primera vez se efectuará un sorteo de dos Telebingos sucesivos, con automóviles 0 Kilómetro y millones de pesos en efectivo.



El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, desarrollará el próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre en Trelew el evento “Experiencia Telebingo”, una propuesta innovadora que pondrá en juego automóviles 0 Kilómetro y millones en efectivo en dos días de sorteos consecutivos.



“Experiencia Telebingo” se llevará adelante en el Predio Deportivo del Club Huracán y contará para el cierre del espectáculo el día sábado con la presentación del rapero y cantante “Emanero”, mientras que el domingo 21 estará sobre el escenario el vocalista rosarino “Valentino Merlo”.



Desafío



El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, invitó al público en general a participar de esta nueva propuesta y explicó además que “es un desafío para nosotros porque es una experiencia diferente a lo que es el Telebingo tradicional porque tiene que ver con todo lo que hace Lotería”.



“Va a haber una carpa de juegos para mayores de edad, y se va a poder ver cómo nos vinculamos con el juego en línea, con el juego responsable, juegos interactivos con pantallas inteligentes. Cabe remarcar que el ingreso al evento será con el cartón del Telebingo”, aclaró el funcionario provincial.



Todos los premios



El sábado 20 (sorteo 989) y el domingo 21 (sorteo 990) de septiembre se pondrán en juego cada día: un automóvil 0 Kilómetro en la Cuarta Ronda a Bingo; en la Tercera Ronda, 3.000.000 de pesos; 2.000.000 de pesos en la Segunda y 1.000.000 de pesos en el Bingo de la Primera Ronda.



El valor de cada cartón es de 20.000 pesos cada uno, con el cual se podrá participar de un solo sorteo. Y si se desea participar de los dos sorteos del Telebingo (sábado 20 y domingo 21), se podrá acceder con la promoción de un cartón cuyo valor es de 30.000 pesos.

—