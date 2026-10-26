Chubut capacitó a personal del aeropuerto de Puerto Madryn sobre la Señal Internacional de Auxilio

La formación estuvo destinada a integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al personal de mantenimiento. El objetivo fue fortalecer la detección temprana y la respuesta ante posibles situaciones de violencia de género y trata de personas.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, realizó una capacitación sobre el Protocolo de Actuación ante la Señal Internacional de Auxilio, dirigida a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y trabajadores del área de mantenimiento del aeropuerto de Puerto Madryn.

La actividad se desarrolló en las instalaciones aeroportuarias y estuvo a cargo de la Dirección de Trata y Tráfico de Personas y la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad. Durante el encuentro se compartieron herramientas para reconocer la señal, conocer los procedimientos previstos y actuar de manera adecuada, discreta y oportuna ante una posible situación de riesgo.

También se brindó información sobre los recursos de asistencia disponibles y las vías de articulación con los organismos competentes, con el propósito de resguardar la integridad de las personas que puedan atravesar una situación de vulnerabilidad.

La capacitación se enmarca en la Ley Provincial XV N.º 45, que institucionaliza la Señal Internacional de Auxilio en Chubut como herramienta de prevención, detección temprana y protección frente a situaciones de violencia de género y trata de personas. La normativa promueve su difusión y el desarrollo de capacitaciones y protocolos de actuación para fortalecer las respuestas institucionales.

Con esta jornada, el Gobierno del Chubut continúa impulsando acciones de prevención y formación, y fortaleciendo la articulación entre las áreas provinciales y las fuerzas de seguridad para favorecer una intervención oportuna y respetuosa de los derechos.

Señal Internacional de Auxilio

La Señal Internacional de Auxilio es un gesto manual reconocido internacionalmente que permite solicitar ayuda de manera discreta cuando hacerlo de forma abierta podría implicar un riesgo.

Uno de los aspectos centrales del protocolo es la preservación de la confidencialidad desde el primer momento de la intervención, partiendo de la premisa de que dar a conocer el pedido de auxilio a quienes se encuentran en el entorno inmediato de la persona podría comprometer su seguridad.

Asimismo, establece mecanismos para verificar la realización voluntaria de la señal mediante un contacto breve, discreto y reservado, y posteriormente determinar si existe una necesidad de protección inmediata, asistencia médica, psicológica o social, una posible situación de violencia, amenazas, privación de la libertad, trata de personas u otras circunstancias que requieran intervención.

El protocolo contempla además procedimientos específicos para las Fuerzas Policiales y de Seguridad, pautas para la intervención cuando se encuentren involucrados niños o adolescentes, mecanismos de articulación con otros organismos y criterios para garantizar la continuidad de las medidas de protección.

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