Chubut avanza en un esquema de beneficios fiscales y mejoras operativas para reactivar la pesca de merluza

El gobernador encabezó un nuevo encuentro de la Mesa de Desarrollo Pesquero junto a cámaras y sindicatos, donde se avanzó en distintas estrategias para sostener el empleo y promover el agregado de valor en origen. Beneficios fiscales, mayor capacidad operativa y nuevas herramientas para sostener el empleo fueron algunos de los ejes abordados durante el encuentro con representantes del sector.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Pesquero, en el marco de las acciones que la Provincia viene llevando adelante junto a sindicatos y cámaras del sector para fortalecer la actividad.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, y participaron junto al mandatario provincial el secretario de Pesca, Diego Brandán; el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín De la Fuente; el titular de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), Gustavo González; el empresario pesquero e integrante del organismo, Giuliano Vestuti; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Luis Núñez.

Acuerdos, viabilidad y generación de empleo

Torres explicó que la reunión estuvo centrada en la actividad vinculada a la merluza y señaló que “el objetivo fue empezar a ordenar una salida en conjunto, construyendo acuerdos que le den viabilidad a la actividad, cuiden el empleo y permitan aumentar el procesamiento dentro de la provincia”.

Además, indicó que “se avanzó en la posibilidad de generar beneficios fiscales para las empresas que procesen merluza en Chubut, en un contexto donde los costos son elevados y muchas veces dificultan tanto la salida de los barcos como la generación de trabajo en tierra”.

“Por eso vamos a trabajar de manera articulada entre la Provincia, la Nación y los municipios, con herramientas concretas que permitan agregar valor, sostener la mano de obra local y acompañar a quienes invierten y generan empleo en Chubut”, destacó.

Fortalecer la capacidad operativa

Por otra parte, el titular del Ejecutivo sostuvo que “también comenzamos a avanzar en capacitaciones y mejoras en las plantas, lo que va a permitir fortalecer la capacidad operativa de la provincia y prepararnos para procesar mayor volumen cuando las condiciones lo permitan”.

En ese sentido, ratificó que “vamos a continuar consolidando esta mesa de trabajo, que tiene un objetivo común: recuperar el dinamismo de la actividad, para que la merluza vuelva a mover barcos, plantas y empleo en Chubut”.



