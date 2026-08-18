Chubut avanza en nuevas propuestas turísticas para el Bosque Petrificado Sarmiento

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas realizó, junto al municipio de Sarmiento, una recorrida técnica para evaluar las condiciones operativas del área y planificar la incorporación de nuevos servicios.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, llevó adelante junto a la Municipalidad de Sarmiento un relevamiento técnico en el Área Natural Protegida (ANP) Bosque Petrificado Sarmiento, con el objetivo de fortalecer la conservación, diversificar la oferta turística y poner en valor el patrimonio geológico de la región.

La jornada de trabajo estuvo encabezada por la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas de la Provincia, Nadia Bravo; junto a la secretaria de Turismo y Producción de Sarmiento, Romina Chinchilla; guardafauna del ANP y equipos técnicos provinciales y municipales.

Durante el recorrido se evaluaron las condiciones actuales de la reserva y se analizaron alternativas para avanzar en la reapertura de un sendero histórico dentro del área protegida. La propuesta permitirá ampliar las opciones de recorrido, mejorar la distribución del flujo de visitantes y fortalecer la interpretación del patrimonio natural y geológico que caracteriza al Bosque Petrificado.

En este marco, también se abordó la posibilidad de incorporar nuevas experiencias vinculadas al senderismo guiado y al astroturismo, ampliando las propuestas que ofrece el área y generando nuevas oportunidades para el desarrollo turístico sostenible de Sarmiento.

Trabajo conjunto para fortalecer el área protegida

La articulación entre el Gobierno Provincial y el municipio, a través del acuerdo de Coadministración firmado durante la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, permite continuar trabajando en la adecuación y señalización de nuevos circuitos, así como en el fortalecimiento de la infraestructura, los servicios y las condiciones necesarias para garantizar una experiencia turística de calidad, compatible con los objetivos de conservación del área.

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se destacó que este trabajo se enmarca dentro de la puesta en valor y fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia. En el marco del 25º aniversario del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, que cuenta con 17 áreas, se remarcó que el fortalecimiento de cada una de ellas resulta fundamental tanto para la conservación del territorio como para consolidar el desarrollo turístico sostenible de Chubut.

El Bosque Petrificado de Sarmiento constituye uno de los principales atractivos paleontológicos y geológicos del sur provincial y forma parte del patrimonio natural que Chubut protege y pone en valor como parte de una oferta turística que invita a descubrir los paisajes y la historia natural de la provincia.

Es una Área Natural Protegida de objetivo específico, creada en el año 1970 para proteger una de las mayores acumulaciones de madera petrificada de la Patagonia. La misma abarca 1.832 hectáreas de Estepa patagónica – Monte de Llanuras y Mesetas, ubicado en el Departamento de Sarmiento, a 30 km al sur de la localidad homónima.



