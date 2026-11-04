Chubut avanza en la recuperación de sus bosques nativos: ya se plantaron más de 130 mil árboles en zonas afectadas por incendios

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó los avances del programa provincial de restauración de áreas forestales afectadas por los incendios. La iniciativa contempla la plantación de especies autóctonas en distintas reservas de la cordillera y el fortalecimiento del Vivero Forestal “Lemu”, cuya capacidad de producción se proyecta duplicar. “Además de prevenir, tenemos que trabajar para recuperar nuestros bosques nativos, que son patrimonio de todos los argentinos”, sostuvo el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó los avances de la campaña provincial de restauración de bosques nativos, a través de la cual ya se plantaron más de 130 mil árboles en distintas áreas de la cordillera. La iniciativa forma parte de una política integral destinada a recuperar los ecosistemas afectados por los incendios forestales, preservar la biodiversidad y fortalecer la conservación del patrimonio natural de la provincia.

El programa es impulsado por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, en articulación con comunidades locales y distintas organizaciones ambientales, en el marco del Programa Provincial de Restauración y del proyecto ProCLIM-AR, que promueve la recuperación de paisajes forestales y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático.

Al referirse a los trabajos realizados, Torres puso en valor la articulación entre el Estado, las comunidades y las instituciones que participan de las tareas de recuperación ambiental. “La Secretaría de Bosques, el Consorcio ProCLIM-AR y las comunidades de la provincia de Chubut estamos trabajando en conjunto para poder recuperar nuestro bosque nativo”, expresó el mandatario.

En ese sentido, precisó que en lo que va del año ya se plantaron “más de 130 mil árboles”, y explicó que las intervenciones fueron planificadas para obtener resultados concretos a mediano plazo, a partir del crecimiento y desarrollo de las especies implantadas.

“Además de prevenir, tenemos que trabajar para recuperar algo que es patrimonio de todos los argentinos, que son nuestros bosques nativos”, remarcó el gobernador, al destacar la importancia de sostener una política ambiental que no solo contemple la prevención y el combate de los incendios, sino también la restauración de los ecosistemas afectados por el fuego.

En ese marco, el Gobierno Provincial lleva adelante una estrategia que combina la producción de especies autóctonas, la identificación de áreas prioritarias de intervención y la participación de las comunidades en las tareas de plantación y conservación.

El objetivo es favorecer la recuperación progresiva de los ecosistemas forestales, preservar la biodiversidad y fortalecer la capacidad de regeneración de los bosques afectados por incendios y otros procesos de degradación ambiental.

Restauración de bosques en distintas reservas de la cordillera

La campaña provincial de restauración contempla intervenciones en diferentes áreas naturales de Chubut, entre ellas la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, Laguna Los Alerces y las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre y Cerro Currumahuida.

Los trabajos fueron planificados por equipos técnicos especializados, que evaluaron el grado de degradación de cada sector, la presencia de especies nativas y exóticas invasoras, y las posibilidades de regeneración natural de los distintos ambientes.

En las reservas Lago Epuyén y Río Turbio también se desarrollaron instancias de participación con comunidades y pobladores, con el propósito de incorporar sus conocimientos y necesidades a la planificación de las tareas de recuperación.

Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en la Reserva Provincial Río Turbio, donde los equipos de trabajo hicieron base en el puesto institucional ubicado en el arroyo Jara e intervinieron sobre una superficie de 20 hectáreas, en la margen sur del curso de agua.

Para acceder al sector, los participantes debieron realizar una caminata de 30 kilómetros a través de bosque cerrado, durante dos jornadas. Debido a las dificultades de acceso, los plantines producidos en el Vivero Forestal “Lemu” fueron trasladados en helicóptero, lo que permitió concretar las tareas de restauración en una zona de difícil acceso terrestre.

El primer vivero provincial de especies nativas duplicará su capacidad de producción

Como parte de esta política de recuperación ambiental, el Gobierno del Chubut inauguró en abril de 2025 el Vivero Forestal “Lemu”, ubicado en la localidad de El Maitén, el primer establecimiento provincial destinado específicamente a la producción de especies nativas para proyectos de restauración de áreas degradadas por incendios.

El vivero, emplazado a la vera de la Ruta Provincial N° 70, cuenta actualmente con una capacidad de producción aproximada de 70 mil plantines y se encuentra en etapa de planificación una ampliación que permitirá duplicar esa capacidad para la próxima primavera.

Esta infraestructura representa una herramienta estratégica para garantizar la disponibilidad de especies autóctonas y dar continuidad a los proyectos de recuperación de los ecosistemas afectados por el fuego, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Provincia frente a los procesos de degradación forestal.

La construcción del establecimiento se concretó con financiamiento nacional, en el marco del proyecto ProCLIM-AR y de un convenio de colaboración con la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Además de la producción de plantines, el vivero permite desarrollar actividades de educación ambiental, jornadas de plantación y propuestas de concientización destinadas a promover la conservación de los bosques nativos y la participación de la comunidad en las tareas de restauración.

Trabajo conjunto para la recuperación ambiental

El Programa Provincial de Restauración es ejecutado por la Dirección de Programas y Proyectos de la Secretaría de Bosques del Chubut, con el acompañamiento del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR – Restauración de paisajes forestales”.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre Argentina y Alemania, vinculado con la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI), y cuenta con la participación de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).

El consorcio de implementación está integrado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación AVINA y la GIZ, con la participación de organismos nacionales y de la organización ReforestArg.

A estas acciones se suma el trabajo de la Mesa Multisectorial de Restauración, que promueve la participación de instituciones educativas, organizaciones ambientales y comunidades locales en jornadas de plantación, actividades de concientización y distintas iniciativas destinadas a fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa consolidando una política de restauración ambiental a largo plazo, que complementa las acciones de prevención de incendios con intervenciones concretas para recuperar las áreas afectadas, proteger la biodiversidad y preservar los bosques nativos para las futuras generaciones.



