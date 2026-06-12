Chubut avanza en la reasignación de viviendas recuperadas ante casos de incumplimiento

Las acciones son llevadas adelante por el IPV con la finalidad garantizar la función social de las unidades y respetar a quienes se encuentren en lista de espera. De esta manera, se promueve la equidad en el acceso a un techo propio y se mantiene el seguimiento efectivo de los programas habitacionales en toda la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), continúa trabajando en la recuperación y reasignación de unidades habitacionales que no cumplían con su destino original. El objetivo es garantizar la función social de la vivienda y beneficiar a aquellas familias se encuentran en lista de espera y con la documentación al día.

Desde el organismo se informó que fueron detectados casos de incumplimiento por parte de los beneficiarios, ya sea por mora persistente o por abandono del inmueble, situaciones que desnaturalizan la función social de la vivienda y afectan a miles de ciudadanos que esperan techo propio.

En ese contexto, se iniciaron los procedimientos correspondientes que derivaron en la caducidad de las viviendas y en la recuperación efectiva de las unidades, de manera ágil y eficiente.

Reasignación de viviendas

Entre las unidades habitacionales recuperadas y reasignadas, se destaca una en el barrio 176 Viviendas, destinada a una familia con recursos insuficientes compuesta por personas que se encuentran en lista de trasplante renal, y un departamento ubicado en el barrio 1140 Viviendas, otorgado a una familia perteneciente a la fuerza policial. Ambas de Comodoro Rivadavia.

Equidad y accesibilidad

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de la Provincia en garantizar que los hogares cumplan con su función social y lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan.

Estas intervenciones son parte de un plan continuo del IPV para garantizar el uso responsable de las viviendas, promover la equidad en el acceso a la vivienda y mantener un seguimiento efectivo de los programas habitacionales en toda la provincia.